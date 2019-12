Stiri pe aceeasi tema

- Deputatul PNL Cluj, Florin Stamatian, susține ca in masterpalnul pe 2020 sunt prevazute la finanțare finalizarea porțiunilor de autostrada Turda-Sebeș și Campia Turzii - Targu Mureș. Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- Majoretele, un sport-spectacol, sunt o creatie americana, menit initial sa anime pauzele dintre reprizele competitiilor de baschet, baseball, hochei si fotbal american. Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- „Castelul Magic” vine la Campia Turzii „Castelul Magic” organizeaza un spectacol incendiar de magie și iluzionism. Intra intr-o lume plina de farmec și mister alaturi de Magicianul Christianis, motanul Garfield

- Astazi s-au desfașurat partidele etapei cu numarul XIII, din cadrul ligii a cincea, zona Campia Turzii. Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- Anul acesta se implinesc 800 de ani de atestare documentara a localitații noastre moment de reflexie istorica a opt secole de tradiție, cultura și identitatea locala. Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- Companie multinaționala din Campia Turzii angajeaza: INGINER CALITATE și TEHNICIAN MENTENANȚA Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- Noaptea trecuta in jurul orei 1,20 s-a produs un accident rutier la Campia Turzii in intersecția strazilor Laminoriștilor cu G. Coșbuc in apropierea noului sens giratoriu. Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- Cea mai moderna fabrica de produse congelate de panificatie si patiserie, La Lorraine Romania, cu sediul in Campia Turzii, angajeaza: Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!