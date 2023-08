Stiri pe aceeasi tema

- Pasajul subteran din Piața „Dimitrie Cantemir”, sectorul Buiucani - modern si sigur pentru locuitorii Capitalei. Acesta se afla la intersectia str. Ion Creanga - str. Calea Ieșilor - bd. Ștefan cel Mare și Sfint si are 6 intrari de acces, fiind una din cele mai complexe subterane. Subterana care anterior…

- Pentru persoanele de virsta a treia din capitala se organizeaza in fiecare weekend, un program cu muzica și dansuri, in cadrul Proiectului socio-cultural „Dialog intre generații”. In Gradina Publica „Ștefan cel Mare și Sfint”, a avut loc o ediție speciala a a proiectului „Dialog intre generații”, noteaza…

- Sambata și duminica (15-16 iulie 2023), orele 16:00-20:00, persoanele de varsta a treia sunt invitate in Gradina Publica „Ștefan cel Mare și Sfant”, la o noua ediție a spectacolelor muzicale in aer liber, desfașurate in cadrul Proiectului socio-cultural de weekend „Dialog intre generații”. Locuitorii…

- Lansarea Campionatului municipal de șah și dame pentru seniori va avea loc duminica, 2 iulie 2023, la ora 17:00. Evenimentul se va desfașura pe strada Vlaicu Pircalab, in perimetrul bd. Ștefan cel Mare și Sfint - str. Veronica Micle, informeaza Primaria Chișinau. {{687369}}La lansarea proiectului vor…

- Ministerul Educației și Cercetarii și Centrul Republican pentru Copii și Tineri ARTICO au organizat un eveniment festiv cu prilejul Zilei Internaționale a Copilului, cu participarea mai multor colective artistice. Sarbatoarea a avut loc in aer liber, in Gradina Publica „Ștefan cel Mare și Sfint”. Prezent…

- Cea de-a XV-a ediție a Festivalului internațional de poezie ”Grigore Vieru”, care se desfașoara in perioada 16-19 mai la Iași, Chișinau și Cahul, a fost inaugurata astazi in capitala cu depunere de flori si un recital poetic la bustul regretatului poet de pe Aleea Clasicilor din Gradina Publica „Stefan…

- Simbata și duminica (13-14 mai 2023), ora 14:00, in Gradina Publica „Ștefan cel Mare și Sfint”, va avea loc un nou spectacol muzical in aer liber, desfașurat in cadrul Proiectului socio-cultural de weekend „Dialog intre generații”. In acest context, toți locuitorii și vizitatorii orașului sint invitați…

- Cele 6 cișmele amplasate in zonele verzi din Capitala au fost redeschise. Acestea sint amplasate in: Parcul „Valea Morilor”; Gradina Publica „Ștefan cel Mare și Sfint”; Scuarul Catedralei Mitropolitane; Parcul „Alunelul”. Totodata,, in preajma parcului „Valea Trandafirilor”, activeaza fara intrerupere…