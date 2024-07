Stiri pe aceeasi tema

- David Popovici (19 ani) a intrat, duminica, 28 iulie 2024, pentru prima oara in bazin la Jocurile Olimpice 2024 de la Paris, pentru a concura oficial. Starul natației din Romania a luat startul in seriile probei de 200 de metri liber. Popovici a facut o cursa incredibila si a incheiat pe primul loc…

- David Popovici s-a calificat, duminica, in semifinale la 200 metri liber, cu timpul de 1 minut, 45 de secunde si 65 de sutimi, cel mai bun din serii. Semifinala sa este diseara, de la ora 21:53, relateaza Gazeta Sporturilor.David Popovici a intors primul, in timpul recordului mondial! In continuare,…

- Duminica va fi o zi plina la Paris, iar mulți sportivi romani intra in competiție. Printre ei și David Popovici, dar și echipa feminina de gimnastica. Programul sportivilor romani de duminica, de la Jocurile Olimpice de la Paris: 10:30 Gimnastica artistica, Arena Paris Bercy / Echipe feminin – Calificari:…

- David Popovici s-a calificat in finala probei de 200 de metri liber de la Campionatul European de natație de la Belgrad, cu cel mai bun timp.Sportivul roman in varsta de 19 ani a scos un timp de 1:46.?...

- David Popovici (19 ani) inoata astazi, de la ora 19:52, in finala probei de 100 metri liber la Campionatele Europene de natație. Cursa va fi televizata in Romania pe Antena 3 CNN. David Popovici a intrat pe ultima suta de metri inaintea Jocurile Olimpice de la Paris. Sportivul legitimat la CS Dinamo…

- David Popovici (19 ani) și-a inceput parcursul la Campionatele Europene de la Belgrad, ultimul sa competiție inaintea de Jocurile Olimpice de la Paris, cu seriile din proba de 100 metri liber. El a inotat cele doua lungimi de bazin in 47,94 s. In complexul ”Milan Gale Muskatirovic”, denumit așa dupa…

- Australianul Kyle Chalmers (26 de ani) și-a obținut biletul pentru Jocurile Olimpice de la Paris in proba de 100 metri liber, dar a dezvaluit ca pentru a ajunge acolo a facut la inceputul saptamanii patru injecții cu cortizon pentru durerile de spate. Kyle Chalmers, unul dintre favoriții la titlul olimpic…

- David Popovici a intrat pe ultima suta de metri cu pregatirile pentru Jocurile Olimpice de la Paris și mai are un singur test important inaintea de marea competiție. Romanul va participa la Campionatele Europene, acolo unde pare ca nu are un obiectiv clar. Popovici va participa la Campionatele Europene…