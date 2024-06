Stiri pe aceeasi tema

- Tenismanul spaniol Carlos Alcaraz a castigat in premiera turneul de Mare Slem de la Roland Garros, dupa o victorie in cinci seturi in finala de duminica impotriva germanului Alexander Zverev, 6-3, 2-6, 5-7, 6-1, 6-2.

- Tenismanul spaniol Carlos Alcaraz a obținut o victorie istorica in finala turneului de Mare Șlem de la Roland Garros, dupa un meci maraton și tensionat impotriva germanului Alexander Zverev. Alcaraz a caștigat in cinci seturi, scorul final fiind 6-3, 2-6, 5-7, 6-1, 6-2, conform informațiilor transmise…

- Jucatorul spaniol de tenis Carlos Alcaraz a castigat duminica titlul de campion la Roland Garros, dupa ce l-a invins in finala pe germanul Alexander Zverev, dupa un meci care a durat mai bine de patru ore.

- Perechea romano-ucraineana Gabriela Ruse/Marta Kostiuk a ratat calificarea in finala probei feminine de dublu din cadrul turneului de tenis de la Roland Garros, dupa ce a fost invinsa, vineri, de cuplul italian Sara Errani/Jasmine Paolini, cu 1-6, 6-4, 6-1, in penultimul act. Ruse si partenera sa au…

- Fosta legenda a tenisului Boris Becker, de trei ori campion la Wimbledon, si-a exprimat vineri ingrijorarea cu privire la viitorul acestui sport in Germania, dupa ce Alexander Zverev si Jan-Lennard Struff vor agata rachetele in cui, scrie DPA. Becker s-a aratat pesimist in contextul in care spune ca…

- Fanii tenisului vor putea urmari meciurile de la Roland Garros pe Euro Sport, dar și pe Max, noua platforma de streaming care se va lansa marți, 21 mai. Turneul de la Paris se va desfașura in perioada 20 mai - 9 iunie. Euro Sport și Max vor transmite meciurile incepand cu 26 iunie, data la care vor…

- Tenismanul german Alexander Zverev, numarul 5 mondial, a castigat pentru a doua oara in cariera sa turneul ATP Masters 1.000 de la Roma, dotat cu premii totale de 7.877.020 de euro, in finala caruia l-a invins in doua seturi, 6-4, 7-5, pe chilianul Nicolas Jarry, duminica la Foro Italico. Zverev, campionul…

- Jucatoarea poloneza de tenis Iga Swiatek, numarul unu mondial, a castigat turneul WTA 1.000 de la Indian Wells (California), dotat cu premii totale de 9.258.080 de dolari, duminica, dupa ce a invins-o in finala pe grecoaica Maria Sakkari, cu 6-4, 6-0, transmite AFP. Swiatek (22 ani), care are in palmares…