- Simona Halep, locul 1 WTA, a invins-o in turul II al turneului de la Madrid cu belgianca Elise Mertens, locul 16 WTA. Halep s-a impus in doua seturi 6-0, 6-3.Stire in curs de actualizare.

- Simona Halep va juca in turul doi al turneului de la Madrid cu sportiva din Belgia, Elise Mertens. Disputa dintre cele doua va avea loc pe terenul central si va incepe undeva in jurul orei 14:30. Acesta va fi al doilea meci de pe teren, asta dupa ce Petra Kvitova se va duela cu sportiva din Puerto…

- Dupa o "incalzire" in fața Ekaterinei Makarova, pentru Simona Halep a venit randul disputei cu Elise Mertens, una din cele mai in forma jucatoare din ultima perioada. Belgianca are 11 victorii consecutive in circuitul WTA, ea reușind sa caștige ultimele doua turnee la care a participat: de la Lugano…

- Simona Halep si Sorana Cirstea iau la tinta optimile turneului Premier Mandatory de la Madrid, marti, dupa ora 14:30. Marius Copil, singurul reprezentant al Romaniei pe tabloul de simplu masculin, va juca si el, pe Terenul 6.

- Organizatorii turneului de la Madrid au anunțat in aceasta seara programul zilei de marți de la turneul Premier Mandatory din capitala Spaniei. Simona Halep, campioana la ultimele doua ediții de la Madrid, se va duela cu belgianca Elise Mertens, intr-o partida care va incepe in jurul orei 14:30. Halep,…

- Simona Halep urmeaza s-o intalneasca maine, in turul 2 de la Madrid, pe Elise Mertens, ocupanta locului 16 WTA, insa aceasta din urma a luat o decizie neașteptata. Jucatoarea din Belgia s-a retras din proba de dublu, unde facea echipa cu Demi Schuurs. Mertens a acuzat o infecție gastrointestinala și…

- LIVETEXT Simona Halep – Elise Mertens, in turul II al turneului de la Madrid. Jucatoarea romana de tenis Simona Halep, numarul unu mondial, s-a calificat, duminica, in turul secund al turneului WTA de la Madrid, dotat cu premii in valoare totala de 6.685.828 euro, dupa ce a invins-o pe rusoaica Ekaterina…

- Daca va castiga acest meci, Halep va avea de trecut un examen dificil, cu una dintre cele mai in forma jucatoare din acest an, belgianca Elise Mertens, locul 19 WTA si 19 victorii in 25 de meciuri jucate in 2018, daca aceasta va trece la randul ei de compatrioata sa Alison Van Uytvanck, locul 48 WTA.…