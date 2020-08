Stiri pe aceeasi tema

- Sunt scene inedite la Curtea de Apel București, acolo unde protestatarii #rezist au ieșit in strada pentru a se revolta impotriva modului in care DIICOT a orchestrat dosarul DIICOT. O protestatara s-a costumat in Zeița Justiției și a dansat dupa cum ii canta un alt barbat costumat in jandarm.Citește…

- Curtea de Apel Bucuresti va dezbate luni cererea DIICOT de redeschidere a anchetei impotriva sefilor Jandarmeriei in dosarul ’10 august’. Saptamana trecuta, CAB a amanat pentru luni discutarea acestei cereri. Conform deciziei instantei, sefii Jandarmeriei implicati in acest caz vor fi citati sa se prezinte…

- Curtea de Apel Bucuresti (CAB) a amanat joi, pentru luni, discutarea cererii DIICOT de redeschidere a anchetei impotriva sefilor Jandarmeriei in dosarul '10 august'. Conform deciziei instantei, sefii Jandarmeriei implicati in acest caz vor fi citati sa se prezinte luni la proces. Marti, procurorul…

- Curtea de Apel București a amanat, joi, pentru data de 10 august, cererea procurorului-șef DIICOT, Giorgiana Hosu, de confirmare a ordonanței prin care s-a dispus redeschiderea anchetei in dosarul 10 august. In urma cu cateva zile, procurorul-sef al DIICOT a admis plangerile formulate de catre petenți…

- Curtea de Apel București a amanat joi, 6 august, pentru data de 10 august 2020, pronunțarea asupra cererii DIICOT de redeschidere a urmaririi penale in dosarul care vizeaza violențele de la protestul din Piața Victoriei din București de pe 10 august 2018.Procurorul șef al DIICOT, Giorgiana Hosu,…

- Procurorii DIICOT au pus sechestru pe averea omului de afaceri Cristian Burci, patronul ziarului „Adevarul” și al postului de televiziune Prima TV. Informația apare pe portalul instanței, dupa ce Curtea de Apel București a respins contestația lui Burci.„In temeiul art.250 alin.1, 4 din Codul…

- Curtea de Apel Bucuresti a anulat achitarea din prima instanta a lui Vasile Blaga si a trimis dosarul inapoi la Tribunalul Capitalei pentru a fi reluat de la zero. „Desfiinteaza in integralitate sentinta...

- Curtea de Apel Bucuresti a confirmat, marti, decizia DIICOT de a clasa dosarul in care fostul ministru Darius Valcov a fost cercetat pentru ca a publicat pe Facebook un protocol secret de colaborare intre SRI si Parchet. La sfarsitul lunii februarie, DIICOT a decis sa renunte la urmarirea penala pe…