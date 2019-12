Stiri pe aceeasi tema

- Sala Sporturilor din Constanta a gazduit in aceasta seara meciul din etapa a 14 a prima a returului din Liga Nationala de handbal masculin, dintre HC Dobrogea Sud si Minaur Baia Mare. Victoria le a apartinut gazdelor, scor 32 28 17 13 .Pentru HC Dobrogea Sud au marcat: Fabio Chiuffa 7 goluri, Ionut…

- Sala Sporturilor din Constanta gazduieste astazi, de la ora 18.25 in direct la TVR1 , meciul din etapa a 14 a prima a returului din Liga Nationala de baschet masculin, dintre HC Dobrogea Sud si Minaur Baia Mare.In clasament, echipa gazda se afla pe locul sase, cu 20 de puncte, in vreme ce Minaur ocupa…

- Handbal Club Dobrogea Sud are motoarele turate in vederea confruntarii „de foc” ce va avea loc, deseara, de la ora 18.25, la Sala Sporturilor din Constanta. Elevii lui Djordje Cirkovic primesc vizita Minaurului Baia Mare, o formatie redutabila atat pe teren propriu, cat si atunci cand joaca in deplasare. Handbalistii…

- Editia a treia a evenimentului caritabil de baschet Charity Basketball Game s a desfasurat in aceasta seara in Sala Sporturilor din Constanta, obiectivul fiind ajutorarea copiilor si a familiilor nevoiase. In cadrul reprezentatiei, au facut spectacol echipa militarilor americani de la baza Mihail Kogalniceanu…

- Handbal Club Dobrogea Sud asteapta cu nerabdare meciul din aceasta seara, cu CSM Resita, care se va desfasura la Constanta, la Sala Sporturilor, cu incepere de la ora 18:00. Echipa de la malul marii este favorita clara inaintea confruntarii cu banatenii, care se afla pe ultimul loc in Liga Zimbrilor. Antrenorul…

- Handbal Club Dobrogea Sud se pregateste pentru partida pe care o va avea cu Poli Timisoara, sambata, la Sala Sporturilor din Constanta, de la ora 15.30. Echipa antrenata de Djordje Cirkovic vine dupa calificarea la pas in optimile de finala ale Cupei Romaniei si isi doreste sa lege victoria de la Galati…

- Meci dramatic, mai ales pe final, aseara in Sala Sporturilor din Targu Jiu intre echipa de pe locul I, HCM Constanta, si localnici de la Energia Pandurii. Gorjenii au reusit sa impuna la doua goluri diferenta dupa ce condusesera campioana chiar...

- Handbal Club Dobrogea Sud se afla in fata unei partide extrem de importante. Echipa antrenata de Djordje Cirkovic va juca, sambata, in Ungaria, impotriva maghiarilor de la Csurgoi KK, in mansa secunda a turului al doilea din Cupa EHF. In primul meci, la Sala Sporturilor din Constanta, maghiarii s-au…