Stiri pe aceeasi tema

- Purtatorul de cuvant al Kremlinului, Dmitri Peskov, a comunicat miercuri ca presedintele Rusiei, Vladimir Putin, a optat pentru activitati prin telecomunicatii, in contextul pandemiei de coronavirus. "Presedintele prefera ca in aceste zile sa isi desfasoare activitatea prin sisteme de telecomunicatii"…

- Președintele raionului Ștefan Voda, socialistul Vasile Maxim, a fost testat pozitiv la COVID-19. Acest fapt a fost confirmat pentru reporterii Deschide.MD de catre reprezentanții Consiliului raional Ștefan Voda. Astfel, Vasile Maxim este al doilea președinte de raion, infectat cu coronavirus de tip…

- Banca de stat CEC Bank lanseaza procesul de contractare online, la distanta a serviciilor bancare, prin lansarea pachetului „Bun venit”, in contextul in care bancile reduc interactiunea cu clientii din cauza epidemiei de coronavirus.

- Kremlinul a anuntat marti ca Statele Unite au transmis Moscovei ca presedintele american Donald Trump nu se va mai deplasa in Rusia pentru a participa la ceremoniile de la 9 mai pentru marcarea 'Zilei Victoriei', relateaza Reuters. Presedintele rus Vladimir Putin prezideaza in fiecare an parada…

- Expozitia colectiva „Transylvania Retouched. A matter of landscape and representation ” se deschide marti, la ora 19.00, la The Studio of Young Artists’ Association (SYAA) din BudapestaExpozitia colectiva „Transylvania Retouched. A matter of landscape and representation ” se deschide marti, 3 martie…

- LanE›ul de cinematografe austriac Cineplexx, care a pAƒtruns pe piaE›a din Romania in vara anului trecut odatAƒ cu preluarea cinematografului din BAƒneasa Shopping City, anunE›Aƒ cAƒ Raluca Moroianu se alAƒturAƒ echipei incepand de luna...