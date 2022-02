Stiri pe aceeasi tema

- Antonio Conte și Pep Guardiola se infrunta din nou in Premier League. Managerul spaniol, in continuare la Manchester City, primește diseara vizita italianului, care a schimbat cartierul londonez, trecand de la Chelsea la Tottenham. Ultimul interviu acordat presei italiene de fostul tehnician al lui…

- Liverpool a invins-o cu 1-0 in deplasare pe Burnley, duminica, intr-un joc din etapa a 25-a din Premier League, si s-a apropiat la noua puncte de liderul Manchester City (are un meci mai puțin disputat).

- Manchester City este aproape sa il transfere pe argentinianul Julian Alvarez (21 de ani), atacantul celor de la River Plate. Manchester City a ramas fara un varf veritabil de careu dupa desparțirea de Kun Aguero. Guardiola a insistat pentru transferul lui Harry Kane, dar Tottenham s-a opus cu indarjire.…

- Southampton și Manchester City au remizat, scor 1-1, in runda cu numarul 23 din Premier League. Seria „cetațenilor” de 13 meciuri consecutive caștigate in Premier League a fost intrerupta astazi, in atmosfera senzaționala de pe „St. Mary's Stadium”. Southampton a deschis scorul in minutul 7. Kyle…

- Southampton - Manchester City se joaca azi, de la 19:30, intr-o partida care conteaza pentru runda a 23-a din Premier League. „Cetațenii” sunt pe primul loc, cu un avans mare fața de Liverpool și Chelsea, și sunt șanse importante sa se fi distanțat decisiv spre un nou titlu in Anglia. Cu 11 puncte peste…

- Manchester City - Leeds se joaca azi, de la 22:00, intr-o partida care conteaza pentru etapa a 17-a din Premier League. „Cetațenii” vor sa bifeze a 13-a victorie stagionala, in timp ce trupa lui „El Loco” Bielsa are nevoie de puncte pentru a ieși din zona periculoasa. City e liderul la zi din Premier…

- Atacantul portughez Cristiano Ronaldo a adus victoria pentru Manchester United in meciul cu Norwich City, scor 1-0, din etapa a a XVI-a din campionatul Angliei, arata News.ro. Ronaldo a marcat din penalti, in minutul 75. Partidele Burnley – West Ham, Leicester – Newcastle si Crystal…

- Mikel Arteta, antrenorul echipei Arsenal Londra, a cerut sa fie clarificat numarul de cazuri pozitive la Covid-19 care duc la amânarea unui meci din Premier League, el precizând ca actualele reguli sunt ambigue, informeaza The Guardian.Meciul echipei Tottenham cu Brighton, care ar fi…