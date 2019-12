Dacian Cioloș și Dragoș Pislaru au cantat și dansat in Parlamentul European pe piesa ”Dragostea din tei” a trupei O-Zone.



Liderul grupului Renew Europe Dacian Cioloș și europarlamentarul PLUS Dragoș Pislaru au fost filmați in timp ce dansau in costume populare, pe melodia trupei O-Zone "Dragostea din Tei", la o petrecere organizata de grupul parlamentar european Renew Europe, la Bruxelles.



In filmare se poate observa cum Dacian Cioloș, impreuna cu alți europarlamentari ai Alianței USR-PLUS, prezinta ceea ce pare a fi un moment artistic cu specific romanesc, pe o scena in fața…