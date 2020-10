Spectacol în derby-ul Bărăganului Unirea Slobozia a dat piept cu Dunarea Calarași, un adversar cu un joc bine articulat, pus in scena de unul dintre cei mai abili tehnicieni din fotbalul romanesc, profesorul Cristian Pustai. Cele doua reprezentate ale Baraganului au inceput bine actuala ediție din campionat, iar in meciul direct, jucat sambata, 24 octombrie 2020, nu s-au menajat deloc. Elevii lui Enache Costea au dat la randul lor o replica darza, iar din ciocnirea a doua pietre tari a ieșit un spectacol caruia i-a lipsit un singur ingredient: publicul spectator. Arbitru Chițu, setat pe repeate «Of!» se aude... Citeste articolul mai departe pe independentonline.ro…

