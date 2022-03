Stiri pe aceeasi tema

- Orice marfa care intra in Ucraina, pe care Rusia o va considera militara, va deveni ținte legitime ale Rusiei, a declarat vineri ministrul rus de externe Serghei Lavrov. „Am precizat foarte clar ca orice marfa care intra in Ucraina pe care o consideram ca poarta arme va deveni o ținta legitima, de pe…

- "Ucraina a obținut o victorie totala impotriva Rusiei la Curtea Internaționala de Justiție. CIJ a ordonat oprirea imediata a invaziei. Ordinul este obligatoriu, conform dreptului internațional. Rusia trebuie sa se conformeze imediat. Ignorarea ordinului va izola și mai mult Rusia," a scris Zelenski.Ukraine…

- Peste 13.000 de protestatari au fost arestați in Rusia, dupa invadarea Ucrainei, pentru ca au ieșit pe strada și s-au opus pașnic razboiului declanșat de Vladimir Putin. O tanara a fost luata de poliție de pe strada, la Nijni Novgorod, pentru ca afișa o pancarta complet alba, pe care nu scria nimic.…

- Trupa britanica de rock Pink Floyd s-a alaturat condamnarii invaziei Ucrainei de catre Rusia și a anunțat ca-și retrage toate piesele din 1987 incoace de la furnizorii de muzica din Rusia și Belarus.Sunt retrase și piesele create și produse de David Gilmour de la toți furnizorii de muzica digitala din…

- Shaun Walker, jurnalist care acopera Europa Centrala și de Est pentru publicația britanica The Guardian, a postat un mesaj laudativ la adresa Romaniei pentru modul in care primește cetațenii ucraineni. Intr-o postare pe Twitter, el menționeaza ca a intrat in Romana din Ucraina și a fost impresionat…

- Statul Major al armatei ucrainene a anuntat ca trupele ruse se pregatesc sa ia cu asalt capitala Kiev, transmite dpa. In același timp, armata rusa a anunțat ca va „opri focul” și va deschide coridoare umanitare in orașele ucrainene, astazi la ora 10:00, potrivit agenției de presa Interfax. Doua promisiuni…

- Locuitorii din mai multe orașe cucerite de ruși protesteaza in strada. Așa s-a intamplat la Herson, Melitopoli, Novoposkov! Herson este primul oraș mai mare ocupat de ruși. In Herson, forțele rusești planuiesc sa proclame „Republica Populara Herson”, susține Centrul pentru Combaterea Dezinformarii din…

- Ivanna Didik, 33 de ani, este medic anestezist la un spital din Ivano-Frankivsk, unul dintre orașele din vestul Ucrainei, in care in aceasta dimineața a avut loc o explozie puternica langa aeroport. „M-am trezit cu aeroportul bombardat de soldații ruși”, spune anestezista. Aflata la spitalul in care…