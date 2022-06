Stiri pe aceeasi tema

- Campionatul de Fotbal „Iubim Dambovița” a debutat la Manești, evenimentul sportiv este organizat de Consiliul Județean Dambovița The post Campionatul de Fotbal „Iubim Dambovița” a debutat la Manești first appeared on Partener TV .

- Ediția de astazi a proiectului „Dezbaterea Zilei” a abordat șansele ca Rapid sa caștige titlul in sezonul viitor de Liga 1. „Discutam azi despre Rapid, clubul care vrea sa caștige campionatul in anul centenarului și face deja mișcari hotarate pentru a-și indeplini planul. ...

- Sergiu Țecu a obținut titlul de campion european- medalia de aur la Campionatul european de Skandenberg, ediția 2022, Romania este gazda evenimentului care se desfașoara 7-14 mai, in București. Racareanul Sergiu Țecu este Campion European 2022, Braț Stang . „Da!A cantat imnul Romaniei! Dupa ani grei…

- Muzeul Etnografic al Moldovei din cadrul Complexului Muzeal National „Moldova” Iasi organizeaza in perioada 13 – 15 mai 2022, pe esplanada Palatului Culturii din Iași, Targul Mesterilor Populari, eveniment derulat in parteneriat cu Primaria Municipiului Iași și Asociația „ART – Meșteșugurile Prutului”.…

- FOTO| Trofeul AMA revine la Alba Iulia in perioada 7-8 mai 2022. Concursul Internațional de machete statice, ediția a X-a FOTO| Trofeul AMA revine la Alba Iulia in perioada 7-8 mai 2022. Concursul Internațional de machete statice, ediția a X-a „Asociația de Modelism Alba, in parteneriat cu Cercul Militar…

- LUME, LUME, ASOCIAȚIA PESCARI AMARAȘTENI pregatește CUPA MICILOR PESCARI EDIȚIA 6 – 2022, ediția din acest an se va desfașura The post LUME,LUME, ASOCIAȚIA PESCARI AMARAȘTENI pregatește CUPA MICILOR PESCARI EDIȚIA 6 – 2022 first appeared on Partener TV .

- Editia 2021/2022 a campionatul Ucrainei a fost oprita definitiv, deoarece nu se mai pot disputa meciuri din cauza invaziei ruse, s-a stabilit in urma unei reuniuni la care au participat reprezentanti ai cluburilor, ligii si federatiei ucrainene de fotbal. Titlul de campioana nu se va acorda, nici alte…

- Editia 2021/2022 a campionatul Ucrainei a fost oprita definitiv, deoarece nu se mai pot disputa meciuri din cauza invaziei ruse, s-a stabilit in urma unei reuniuni la care au participat reprezentanti ai cluburilor, ligii si federatiei ucrainene de fotbal. Fii la curent cu cele mai noi stiri.…