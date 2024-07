Stiri pe aceeasi tema

- Serviciul de Ambulanța Județean Bacau anunța organizarea unei serii de evenimente dedicate Zilei Naționale a Ambulanței din Romania, ce vor avea loc in diverse localitați din județ in luna iulie 2024. Prima oprire va fi in orașul Buhuși, unde in fața Casei de Cultura, vineri, 12 iulie 2024, intre orele…

- Dupa ce a primit distincția de Cetațean de Onoare al Municipiului Targu Mureș in cursul zilei de duminica, 30 iunie, actorul Ion Rițiu a trecut la cele veșnice in cursul zilei de marți, 2 iulie. „Ion Rițiu a fost un actor valoros, care a excelat atat pe scena, cat si in spatele camerelor de filmat,…

- CULTURA PE SCURTATURA… Pe 23 iunie s-au implinit 127 de ani de la nasterea marelui actor Alexandru Giugaru si e laudabil ca unii dintre huseni au considerat ca trebuie sa marcheze public acest eveniment, fiecare cum s-a priceput mai bine. Casa de Cultura a orasului, de pilda, care, de altfel, ii si…

- PREMIU… Liceul Teoretic „Mihail Kogalniceanu” s-a clasat pe locul III la Concursul „Cultura si civilizatie in Romania”, desfasurat la Deva, in perioada 25-28 mai. Echipa a fost formata din elevii Maria Mirabela Papuc, Elisa Gabriela Vasilache si Tudor Andrei Negrea, profesorul coordonator al acestora…

- MERITUOSI… In perioada 15-19 mai s-a desfasurat, la Craiova, etapa nationala a Olimpiadei interdisciplinare „Cultura si spiritualitate romaneasca„ – gimnaziu, competitie de excelenta, ce propune o abordare interdisciplinara a continuturilor celor doua discipline, limba si literatura romana si religie.…

- BOALA ROSIILOR … Cultura de tomate poate fi atacata de diverse boli ce pot cauza daune considerabile si pot afecta calitatea si cantitatea recoltei. Pentru obtinerea unei culturi de calitate, este esential sa urmezi tehnologiile adecvate de cultivare. In acest sens, identificarea, prevenirea si combaterea…

- Duminica, 28 aprilie, incepand cu ora 18:00, in fața Casei de Cultura din Municipiul Bacau, Muzica Militara va fi sub bagheta capitanului Valeriu Balan, invitand comunitatea sa sarbatoreasca impreuna Duminica Floriilor. Concertul este un prilej de intalnire și de bucurie pentru toți iubitorii de muzica,…

- SPECTACOL… Cea de-a XX-a editie a Festivalului – Concurs National „Cantec drag din plai strabun” va avea loc in acest sfarsit de saptamana, la Casa de Cultura „Constantin Tanase” Vaslui. Invitatii speciali ai evenimentului sunt interpretii de muzica populara Nicoleta Iancu, Carmen Cornaci si Alexandru…