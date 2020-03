Stiri pe aceeasi tema

- Inceputul partidei dintre ASU Politehnica Timișoara și Rapid București a fost de rau augur pentru Alexandru Cherecheș. Fundașul stanga al echipei timișorene a fost lovit cu umarul in fața de fundașul dreapta rapidist Robert Bajan, in minutul 5. Cherecheș a ramas inconștient, intins pe gazon, in timp…

- Politehnica va debuta in sezonul oficial de primavara cu un meci contra Rapidului. Partida se va disputa duminica, de la ora 11, pe stadionul Dan Paltinișanu. Tot lotul polist este valid. Dupa ce etapa trecuta a stat, din cauza retragerii celor de la Daco-Getica, Poli va avea parte de un derby al galeriilor…

- ASU Politehnica infrunta peste doua zile Rapidul pe „Dan Paltinisanu” in Liga a II-a. Duelul echipelor cu galerii infratite se anunta unul frumos in tribune, fie si cu doar jumatate de arena disponibila din motive de siguranta. In teren, elevii lui Tavi Benga promit sa lupte pentru victoria care i-ar…

- Invinsa la Focsani, meci dupa care a iesit din Top 8, SCM Politehnica s-a impus azi categoric pe teren propriu in fata unei alte formatii din estul tarii. A fost 36-27 cu CSM Vaslui, meci dupa care alb-violetii au revenit pe pozitie de play-off. Oaspetii le-au tinut cat de cat piept banatenilor in prima…

- ASU Politehnica a facut publice locatiile partenere din care pot fi procurate biletele la duelul de duminica cu Rapid Bucuresti. Formatia sustinuta de druckeri a anuntat un pret unic la biletele de intrare. De asemenea exista si unele reduceri si gratuitati pentru meciul care va avea loc pe arena „Dan…

- Se stie ziua si ora de disputare a unuia dintre cele mai asteptate meciuri ale inceputului de an in vestul tarii. Partida de Liga a II-a dintre ASU Politehnica si Rapid Bucuresti se joaca duminica, de la ora 11.30, pe stadionul „Dan Paltinisanu”. Un cadou de 1 martie pentru microbisti. Informatia a…

- Finalul partidei din Sala Polivalenta , dintre SCM Craiova si Rapid Bucuresti a adus si multe momente de tensiune, in special in randul suporterilor oaspetilor. Dupa ce jucatoarele ambelor formatii au parasit terenul de joc, cele doua galerii au continuat „lupta” de la distanta. Fiecare dintre ele a…