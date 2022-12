Stiri pe aceeasi tema

- Vin Sarbatorile de Iarna 2022. Pregatirile sunt in toi, iar baimarenii așteapta deschiderea oficiala a Targului de Craciun din acest an. Oficial s-a anunțat ca inaugurarea Targului de Craciun, respectiv a iluminatului ornamental va fi in data de 5 decembrie, cu incepere de la ora 18.00. Manifestarile…

- Joi, 1 decembrie – Spectacol dedicat ”Zilei Naționale a Romaniei” Grupul ”Copiii Centenarului” Nistor Dragoș, Ioana Pricop, Ionuț Sima & formația Ancuța Anghel & formația Aurel Tamaș & formația Recita Claudiu Pintican Vineri, 2 decembrie – Spectacol dedicat ”Zilei Naționale a Romaniei” Trupa locala…

- Primaria Baia Mare invita agenții economici interesați sa depuna oferta la achizitia publica in vederea atribuirii contractului avand ca obiect: Servicii de organizare a evenimentelor cultural-artistice, care vor avea loc in Baia Mare, in perioada 1 decembrie 2022 – 1 ianuarie 2023. Valoarea estimata…

- Societatea de transport in comun URBIS Baia Mare anunța scoaterea la vanzare a trei autobuze urbane marca Mercedes Conecto, fabricate in anul 2005. Acestea pot fi vazute la sediul societații. ”S.C. URBIS S.A., cu sediul in Baia Mare str. 8 Martie nr.3, vinde trei autobuze urbane marca MERCEDES CONECTO…

- In data de 9 noiembrie, cu incepere de la ora 14.00, Stadionul „Viorel Mateianu” din Baia Mare va fi gazda partidei dintre echipa locala CS Minaur și AFC Hermannstadt. Adversarii noștri de maine vin dupa o infrangere suferita la limita in etapa a 17-a a Superligii de fotbal in fața Chindiei Targoviște.…

- Am avut azi, 18 septembrie, vreme rece in Maramureș. Lasand a o parte ca a fost tot timpul ploaie, a mai fost și frig. Ba mai mult, in zonele montane inalte, cum a fost cazul Pasului Prislop, am avut lapovița și ninsoare. „Vreme foarte rece azi, cu minime cuprinse in județ intre -1°C la stația meteo…

- Șoferii care marți, 13 septembrie, au drum pe strada Vasile Lucaciu trebuie sa știe ca timp de doua ore circulația va fi inchisa. Comisia de Sistematizare a circulației din cadrul Primariei Municipiului Baia Mare a avizat inchiderea circulației pe Str. Vasile Lucaciu din Baia Mare, tronsonul cuprins…