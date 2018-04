Stiri pe aceeasi tema

- La cei doar 31 de ani ai ei, cea mai frumoasa dintre nepoatele lui Grace Kelly are o viața amoroasa complicata. Cu un copil facut in afara casatoriei și cu cateva relații ratate la activ, ar fi fost considerata o paria la alte case regale europene. Nu și in Principatul de Monaco, unde prințese de sange…

- Fenomenul se manifesta la nivel global, insa in romania, creșterea incidenței este mai accelerata decat media internaționala. Pe langa marșul organizat ieri in Capitala, Ziua Mondiala de Conștientizare a Autismului, a mai fost marcata printr-o serie de alte evenimente ce au avut in prim plan aceasta…

- Artista a primit, recent, un cadou care a emoționat-o profund. Maria Constantin me-a aratat ca in geanta poarta tot timpul o inimioara din hartie, cu un mesaj de suflet. Maria Constantin are un baiat, Codrin, in varsta de 9 ani, din prima sa casnicie. Cei doi, mama și fiu, nu locuiesc impreuna. Artista…

- Pe 21 martie, cand a fost sarbatorita "Ziua Mondiala a Sindromului Down", echipa Asociației "Steaua Speranței Suceava" a organizat o petrecere pentru 23 de copii care sufera de autism și sindrom Down.Acțiunea a fost gazduita de pensiunea "Acasa in Bucovina". Atmosfera acestei petreceri a fost ...

- Tomberoane cu gunoi instalate la doi pasi de gradinite si scoli. Este peisajul pe care-l putem vedea in Capitala. Cei de la "Autosalubritate" au la dispoziție o luna sa gaseasca soluții, potrivit unei dispoziții a primarului interimar, Silvia Radu.

- Patru persoane au fost spitalizate in stare grava dupa ce s-au intoxicat cu gaz de la o instalație de incalzire. Este vorba de un cuplu și copii lor in varsta de 3 ani și 10 luni. Incidentul a avut loc aseara in jurul orei 23:00 intr-un apartament de pe strada Grenoble din capitala.

- Directorul gimnaziului internat nr. 3 din Capitala și complicele acestuia, ambii acuzati de trafic de copii, vor sta inca 30 de zile dupa gratii. Magistratii Judecatoriei Chisinau, sediul Buiucani, au admis demersul procurorilor.

- UPDATE ORA 18:45 – Cei doi copii din comuna Pungesti, in varsta de trei, respectiv un an si opt luni, care au suferit arsuri grave in urma unui incendiu, vor fi transportati la Iasi, au precizat reprezentantii Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Vaslui, dupa ce, initial, s-a anuntat ca ei vor…