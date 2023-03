Stiri pe aceeasi tema

- Pledam, la 1 septembrie anul trecut, pentru realizarea unui album cu Piteștiul vechi, o inițiativa susținuta, aprioric, și de catre saptamanalul „Jurnal de Argeș”. Iata ca Primaria Municipiului Pitești și Consiliul Local Pitești au aprobat un asemenea demers, bugetandu-l prin Centrul Cultural Pitești.…

- Primaria orașului, Consiliul Local Mioveni și Centrul Cultural marcheaza Ziua Internaționala a Femeii printr-un eveniment muzical special. Spectacolul “Pentru tine, femeie!” ii aduce pe scena Salii Sporturilor Mioveni, la data de 5 martie, incepand cu ora 18.00, pe Olguța Berbec și Remus Novac, Taraful…

- Primaria Municipiului Pitești, prin Centrul Cultural Pitești și Filarmonica Pitești, organizeaza spectacolul muzical-artistic „Poveste de iubire”, sambata, 25 februarie, de la ora 18:00, in Sala de concerte a Filarmonicii Pitești.Evenimentul celebreaza primavara și este dedicat Dragobetelui, sarbatoarea…

- Miercuri, 21 decembrie, in Centrul Piteștiului a avut loc cel mai frumos spectacol de datini și obiceiuri de Craciun și Anul Nou din ultimii 30 de ani. Peste 400 de colindatori din satele Argeșului au adus in Pitești spiritul Craciunului autentic, iar Brezaia, Rascovaitul, Capra, Plugusorul, Jianul,…

- Miercuri, 21 decembrie, in holul Primariei Pitesti a avut loc vernisajul expoziției de costume tradiționale din zona Muscel. Cu aceasta ocazie, Viorica Olivotto, Tezaur Uman Viu, i-a oferit in dar primarului Cristian Gentea un glob de sticla realizat manual, inscripționat cu Scoala Populara de Arte…

- Sambata, 17.12.2022, la Filarmonica Pitești, de la ora 18:00, se va desfașura Gala Șahului Pitești, eveniment ce marcheaza sfarșitul anului competițional și calendaristic pentru Clubul de Șah Alfil Pitești, sub coordonarea instructorilor de șah – medicul Ovidiu Stancu și Andrei Radulescu. In cadrul…