Stiri pe aceeasi tema

- Cinematograful Independența a gazduit deschiderea Festivalului BABE, foaierul s-a dovedit neincapatoare pentru invitații de peste hotare. In prezența, administrația municipiului Targoviște, conducerea Teatrului Tony Bulandra a adresat bun venit tuturor invitaților din țari precum Franța, Italia, Belgia,…

- Festivalul Internațional al Artelor Spectacolului BABEL, organizat de Teatrul Municipal Tony Bulandra din Targoviste si ajuns la cea de a XI-a ediție, incepe maine, 3.06.2023. Definit inca de la inceput ca o intalnire a artelor si a culturilor, festivalul a asezat in centrul demersului de alcatuire…

- Spectacol de teatru stradal „INCOMICA”, in cea de-a doua seara a Festivalului BABEL , in Piața Mihai Viteazul din Targoviște. Spectacolul a fost pus in scena de actorii de la compania Eccentrici Dadaro din Italia. Acest spectacol a adunat numeroase premii naționale si internaționale.Cele peste…

- A doua zi a Festivalului BABEL de la Targoviște vine cu o mica schimbare in program. Concertul din Piața Mihai Viteazul, din aceasta seara (ora 21.30), se anuleaza din cauza imbolnavirii unuia dintre artiștii care performau cu Taraful de Caliu. Din cauza decalarii programului, in urma anularii evenimentului…

- Cinematograful Independența a gazduit deschiderea Festivalului BABE, foaierul s-a dovedit neincapatoare pentru invitații de peste hotare. In prezența, administrația municipiului Targoviște, conducerea Teatrului Tony Bulandra a adresat bun venit tuturor invitaților din țari precum Franța, Italia, Belgia,…

- Programul primei zile a Festivalului BABEL , astazi, 3 iunie 2023, incepe Festivalul BABEL la Targoviște, ajuns la cea de a XI-a ediție, care se desfasoara in perioada 3-11 iunie a.c. Definit inca de la inceput ca o intalnire a artelor, festivalul a asezat in centrul demersului de alcatuire a programului…

- In deschiderea Festivalului BABEL, va fi prezentat spectacolul Argonautas de Darko Lukic, in regia lui Mc Ranin, va fi prezentat in deschiderea Festivalului BABEL, este prima co-producție romano-coreeana din romania, Teatrul Tony Bulandra și Asociația Teatrala din Coreea de Sud ARGONAUTAS este o interpretare…

- Un festival de teatru stradal va avea loc in centrul Piteștiului și sunt invitate trei trupe din Belgia, Italia și Romania. ,,Pitești International Street Theatre Festival” se va desfașura in perioada 26 – 28 mai, in zona centrala a orașului – „La ceas”. Reprezentațiile artistice oferite de companiile…