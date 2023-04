Stiri pe aceeasi tema

- Zilele acestea, studenți și elevi din Timișoara au lucrat, sub indrumarea unei echipe de la Theatre de l'Opprime din Paris, la un spectacol de Teatrul Forum. Premiera se va desfașura vineri, 14 aprilie, de la ora 15:00, la Teatrul Basca/Solidart Timișoara, aflat pe strada Ion Mihalache nr.2.

- Un film care nu a facut „epoca" si nici nu a avut un succes foarte mare de casa avea sa schimbe destinele unor artisti. Totul ar fi pornit dintr-un capriciu al Elenei Ceausescu si dupa ce cenzura a macelarit pelicula. Filmul "100 de lei", a fost catalogat drept o drama psihologica. El a fost regizat…

- La Spitalul CFR Timișoara a avut loc o operație in premiera. Medicii au intervenit chirurgical laparoscopic pentru tratarea unei hernii hiatale. Operația a fost un succes, pacienta aflandu-se acum sub supravegherea specialiștilor.

- Cinema Victoria va gazdui, intre 9 și 12 martie, „Zilele filmului german”, care ajung in acest an, in premiera, și la Timișoara. Au fost selectate cele mai bune titluri din cinematografia germana a ultimilor ani, o selecție care reprezinta atat țara de origine cat și realitați din Romania. Festivalul…

- DOCTORUL Vineri, 10 martie, de la ora 19:00, la Sala Mare Teatrul Național Targu-Mureș gazduiește DOCTORUL, un spectacol al Teatrului Maghiar de Stat „Csiky Gergely" din Timișoara. Spectacolul prelucreaza textul tanarului autor britanic Robert Icke, in viziunea scenica a renumitului regizor Andrei Șerban,…

- Exact la ora programata, spre deosebire de ceremonia de la Opera, spectacolul din Piața Unirii a inceput cu un DJ și VJ set cu Doctorul Sinteza & K-lu, muzica electronica dand semnalul inceperii petrecerii. A urmat concertul Implant pentru Refuz & friends, la care au participat Ovidiu „Bulbuc” Takacs,…

- Asociația Culturala Metropolis, in parteneriat cu ONG-ul norvegian Romers Rettigheter, da startul unui nou demers de promovare a multiculturalismului prin arta și tradiții și un exercițiu de ințelegere și de cunoaștere a celorlalți. In iulie 2023 va avea loc premiera Timișoara- Capitala Europeana a…

- Sprijinul acordat de Romania Ucrainei incepand din februarie 2022, cand a debutat razboiul de agresiune al Rusiei, a fost subiectul unei mese rotunde organizate in Congresul american, cu participarea unor membri ai Congresului și a unei delegații parlamentare romane. Evenimentul, intitulat „Romania’s…