- Traficul pe Bulevardul Unirii din Capitala va fi restrictionat joi, între orele 16.00-23.00, din cauza spectacolului oferit de Primaria Capitalei cu ocazia redeschiderii fântânilor din Piata Unirii, anunta Brigada Rutiera a Capitalei.

- Traficul rutier va fi restrictionat pe mai multe artere din Capitala incepand de miercuri, avand in vedere organizarea, in aceasta perioada, a unor evenimente cultural artistice si religioase.*** In perioada 21 - 23 septembrie, in Piata Constitutiei, vor avea loc "Zilele Bucurestiului".…

- Traficul rutier va fi restrictionat joi, intre orele 08,00 – 14,00, pe mai multe artere din Capitala, cu ocazia organizarii ceremonialului militar dedicat Zilei Pompierilor, potrivit Brigazii Rutiere. Strazile care vor fi inchise, sunt: * Calea 13 Septembrie, segmentul cuprins intre Bd. Libertatii si…

- Traficul rutier va fi restrictionat joi pe mai multe artere din Capitala, cu ocazia organizarii ceremonialului militar dedicat Zilei Pompierilor. Potrivit Brigazii Rutiere, pentru buna desfasurare a...

- Traficul rutier va fi restrictionat incepand de miercuri, ora 8,00, pana pe 10 septembrie, ora 22,00, in Capitala, in zona Garii Baneasa, ca urmare a desfasurarii evenimentului cultural artistic "BalKaniK! Bucharest World Music Festival". In perioada 7 - 9 septembrie, Asociatia Culturala Metropolis,…

- Traficul rutier va fi restrictionat in Capitala, incepand de sambata, de la ora 23,30, pana duminica, la aceeasi ora, in zona Parcului Regele Mihai I, unde se va desfasura evenimentul cultural-artistic denumit "Lumea Dacia 50 de ani", constand intr-un concert si o expozitie auto. Potrivit…