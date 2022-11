Stiri pe aceeasi tema

- Institutul Prezentului prezinta la Timișoara expoziția și spectacolul LUCKY DUST, o co-producție romano-portugheza, cu participarea artistelor Vera Mantero (Portugalia), Alexandra Balașoiu, Madalina Dan și Alexandra Girbea. In centrul evenimentelor se afla istoria dansului și modurile diferite prin…

- Judecatorii Tribunalului Timiș au luat decizia de amanare pe considerente tehnice, pentru ca magistrații sa ia „cunostinta de inscrisurile depuse la dosar“, in procesul artiștilor de la Timișoara.

- „Poveștile Sinagogilor” aduce mai aproape de publicul larg splendoarea sinagogilor din Reșița, Caransebeș, Lugoj, Timișoara și Arad, dar și povești de viața redate de membri comunitaților evreiești. Platforma urmeaza a fi lansata online in 6 octombrie și include o multitudine de resurse,…

- Sambata, 1 octombrie, cu incepere de la ora 23, la Faber in Timișoara va avea loc un eveniment deosebit, care il aduce pe artistul turc Kaan Duzarat in premiera in orașul de pe Bega. Invitatul special al acestei petreceri este implicat intr-o serie de proiecte muzicale, care au menirea de a explora…

- In prezent, aproximativ 1 milion de șoferi activeaza pe platforma Uber și dintre aceștia numai 25.000 conduc o mașina cu zero emisii. Pana in 2023, CEO-ul companiei, Dara Khosrowshahi, intenționeaza ca numarul mașinilor electrice care activeaza pe platforma sa se dubleze. Totodata, vor fi alocate 800…

- Cea de-a patra etapa din Play-Offul Ligii Naționale de Rugby a adus doua meciuri spectaculoase, incheiate cu victorii stranse pentru Știința Baia Mare, 10-8 cu Steaua și Dinamo, 20-6 cu SCM Timișoara. Meciul de la Baia Mare a stat sub semnul echilibrului pana in final și a fost decis la ultima faza,…

- La sfarșitul saptamanii trecute, la Timișoara a avut loc deschiderea oficiala a ediției din acest an a Flight Festival. Evenimentul a debutat cu un concert susținut de formația timișoreana Phaser pe o platforma amplasata pe Bega, urmat de un spectaculos show de lasere, acțiuni care au atras un public…

- Dupa desfașurarea cu succes a primei sesiuni din cadrul procesului de admitere la studii universitare pentru urmatorul anul universitar, in care s-au inscris peste 6000 de candidați, in cursul lunii iulie, Universitatea de Vest din Timișoara deschide platforma de admitere admitere.uvt.ro pentru sesiunea…