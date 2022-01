Stiri pe aceeasi tema

- In pofida recrudescentei pandemiei de COVID-19 la New York, locuitorii "orasului care nu doarme niciodata" au sarbatorit Anul Nou in emblematica piata Times Square din Manhattan, animata de traditionala coborare a unui glob de cristal la miezul noptii si, in acest an, de depunerea juramantului de…

- Oamenii n-au mai stat pe ganduri și au plecat sa se testeze. Asta in contextul in care numarul de cazuri zilnice de COVID-19 a atins un nou nivel record in Statele Unite.Jurnalist: De ce e important sa te testezi?American: Pentru ca vrei sa te protejezi pe tine și familia ta.Recordul precedent fusese…

- Varianta omicron a noului coronavirus a devenit tulpina dominanta in Statele Unite. Acum, mai multe rapoarte despre simptomele variantei omicron au inceput sa apara de la lucratorii din prima linie, scrie Deseret News. Craig Spencer, un medic al camerei de urgența din New York, a impartașit recent…

- Oamenii de știința sud-africani investigheaza "ipoteza extrem de plauzibila" conform careia apariția unor noi variante Covid-19 ar putea fi legata de mutațiile care au loc in interiorul persoanelor infectate ale caror sisteme imunitare au fost deja slabite de alți factori, inclusiv de HIV netratat.

- Confruntate cu raspandirea rapida a variantei Omicron, marile companii americane sunt nevoite sa-și consolideze arsenalul anti-Covid și sa respinga calendarul de intoarcere la birou. Toate sectoarele sunt vizate, inclusiv finanțele: Wall Street trebuie sa se adapteze și la creșterea numarului de cazuri…

- Opozanții masurilor anti-coronavirus au ieșit sambata din nou in strada in mai multe orașe din Germania, iar in multe locuri s-au format contra-proteste, scrie digi24.ro cu referire la dpa. Noile restricții impuse de valul cinci și de viteza de propagare a variantei Omicron i-au infuriat pe cei care…

- Politica a amenințat show-ul de anul acesta al Miss Universe, in contextul in care concursul este organizat de Israel. Pandemia de COVID-19 este și ea o problema in plus, potrivit analiștilor. Astfel, s-ar putea spune ca show-ul a incercat sa raspunda totuși, prin chiar desfașurarea lui, la intrebarea…

- Ministrul israelian al Sanatatii, Nitzan Horowitz, a sugerat ca persoanele vaccinate complet impotriva Covid, si cu rapel la sase luni, ar putea fi protejate in fata variantei Omicron, scrie The Guardian.