Spectacol de lumină și culoare dat de fântânile din Sectorul 4 Marile bulevarde din Sectorul 4 au devenit de cateva zile cele mai importante puncte de atracție ale orașului. Fantanile urbane au fost puse in funcțiune. Ele readuc un nou sezon de spectacole, datorita luminilor colorate care vor fascina trecatorii in zilele calduroase ale verii. Fantanile arteziene din Sectorul 4 te conduc dimineața catre serviciu și […] The post Spectacol de lumina și culoare dat de fantanile din Sectorul 4 first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Marile bulevarde din Sectorul 4 au devenit de cateva zile cele mai importante puncte de atracție ale orașului. Fantanile urbane readuc un nou sezon de spectacole datorita luminilor colorate care vor fascina trecatorii in zilele calduroase ale verii. Fii la curent cu cele mai noi stiri.…

- Ornamentele cu tematica Pascala au impodobit cu lumina și culoare Galeria de Arta a Consiliului Județean Satu Mare. Președintele Pataki Csaba a vizitat expoziția realizata cu multa pricepere și migala de copiii, tinerii și adulții din centrele Direcției de Asistența Sociala și Protecția Copilului Satu…

- La data de 31 martie a.c., politisti din cadrul I.P.J. Constanta Seviciului Rutier si Serviciului Ordine Publica, alaturi de politisti ai Serviciului Rutier Tulcea, au desfasurat o actiune pe DN2A, DN22 E87 sectorul de drum cuprins intre localitatea Lumina judetul Constanta si orasul Babadag judetul…

- Doua centre de solidaritate cu Ucraina s-au deschis in București, a anunțat deputatul Sebastian Burduja. Ambele centre la care se refera Sebastian Burduja sunt in Sectorul 1 – in condițiile in care Burduja este președintele filialei PNL Sector 1. „In intunericul și ura din ultimele zile, de la cațiva…

- Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor (ANPC) a verificat 4 supermarketuri Mega Image, aflate in sectorul 2 din București si in comuna Popesti Leordeni, și a dat amenzi in valoare de 68.000 lei, potrivit unui comunicat de presa al institutiei. „In urma sesizarilor primite de la consumatori,…

- Bruxellesul va deveni magic timp de patru seri. Festivalul luminilor Bright Bruxelles se va desfașura in perioada 10-13 februarie. Organizatorii propun trei trasee pe care vizitatorii vor descoperi 23 de lucrari artistice captivante și poetice.

- George Simion, liderul AUR, a urcat din nou la tribuna marti, pentru a-si purta razboaiele, dupa ce Parchetul General s-a autosesizat in cazul agresiunii sale asupra lui Virgil Popescu din plenul Parlamentului.

- Autoritatile din Minneapolis au publicat joi un videoclip in care este prezentata uciderea unui barbat de culoare miercuri de catre Politia acestui oras unde George Floyd a murit in 2020. Familia a cerut sa faca lumina privind circumstantele dramei, potrivit AFP, scrie news.ro. Amir Locke,…