- Miercuri, 20 decembrie 2023, de la ora 18:00, Teatrul de Nord Satu Mare va gazdui un impresionant spectacol de balet caritabil sub indrumarea doamnei profesor Ana Macovei. Elevii talentați ai Școlii de Arte Satu Mare și cei de la Modefit Studio vor incanta publicul cu evoluții grațioase pe scena prestigiosului…

- Municipalitatea anunța atmosfera de poveste in Buzau, semn ca sarbatorile de iarna vor fi, in orașul nostru, unele ce merita sa fie traite la intensitate maxima. Primaria Municipiului Buzau și Centrul Cultural și Educațional ,,Alexandru Marghiloman”, prin programul ,,Școala din Parc”, iși propun ca,…

- In cadrul programului “Școala altfel”, copiii care frecventeaza Centrul de zi „Don Bosco” din Satu Mare au descoperit minunatele arome, culori și texturi specifice toamnei, precum și bucuria de a realiza lucruri impreuna.

- Beneficiarii preșcolari ai Centrului de zi „Don Bosco” al Organizației Caritas s-au familiarizat cu obiceiuri și tradiții de toamna. In cadrul programului „Școala altfel”, copiii care frecventeaza Centrul de zi „Don Bosco” din Satu Mare au descoperit minunatele arome, culori și texturi specifice toamnei,…

- Despre modul in care se face educație in ziua de azi se spun multe. Un profesor nu mai poate apostrofa elevul, dar elevul poate face ce vrea. La o școala din județul Satu Mare a fost un scandal in toata regula dupa ce un profesor a apostrofat un elev. „La data de 16 octombrie a.c., in jurul orei 14.30,…

- Sapte persoane au fost duse, luni, la o sectie de politie dupa ce au provocat scandal in scoala din Hrip, judetul Satu Mare, avand si un comportament neadecvat fata de politisti. S-a intocmit un dosar penal pentru tulburarea ordinii si linistii publice.

- Un satmarean a fost arestat preventiv dupa ce a fost prins in flagrant de procurorii DIICOT. Anchetatorii spun ca barbatul a comercializat in mod repetat droguri de mare risc, inclusiv prin intermediul unui elev de la un liceu din Satu Mare. A ajuns sa-l șantajeze și sa-l amenințe pe minorul prin care…

- Incidentul șocant a avut loc la școala din Hrip, comuna Paulești din județul Satu Mare. Invațatoarea, o femeie in varsta de aproximativ 60 de ani, a fost agresata fizic de catre o femeie, care era de fapt mama vitrega a unui elev.