- Spectacol din Ucraina la Festivalul Euroregional de Teatru Timișoara – TESZT: un eveniment distinct de teatru și solidaritate umana, in ediția a 13-a a festivalului Teatrului Maghiar de Stat Csiky Gergely! Spectacolul invitat, pentru ziua de 28 mai 2022, al Teatrului de Tineret „Virymo” din Dnipro,…

- Duminica, 22 mai, incepe cea de-a XIII-a ediție a Festivalului Euroregional de Teatru Timișoara – TESZT, organizat de Teatrul Maghiar de Stat Csiky Gergely – care reunește 24 de spectacole de teatru, dans contemporan, performance și concerte din 11 țari. Unul dintre cele mai așteptate evenimente este…

- MAY B in premiera la Timișoara – un spectacol care cucerește timpul! Duminica, 22 mai 2022, va incepe a treisprezecea ediție a Festivalului Euroregional de Teatru Timișoara – TESZT, organizat de Teatrul Maghiar de Stat Csiky Gergely – care reunește 24 de spectacole de teatru, dans contemporan, performance…

