Spectacol cromatic pe terenul de la „Moise”

- La primul meci cu Marius Croitoru pe banca tehnica, FC Argeș obține o victorie foarte importanta in fața celor de la UTA Arad, pe un teren unde foarte puține echipe au luat toate punctele in acest sezon (1-0).

- Dupa esecul suferit saptamana trecuta pe terenul celor de la FC Bihor, scor 0 – 1, SCM Zalau a luat in calcul doar varianta victoriei in etapa de sambata, cand a evoluat pe terenul celor de la CSM Sighetu Marmatiei, formatie clasata pe ultimul loc in Seria a X-a. A fost, insa, un nou rezultat surprinzator…

- Universitatea Craiova și-a adjudecat victoria in prima etapa din Grupa D a Cupei Romaniei, 2-0 cu Hermannstadt, la Mediaș, iar antrenorul Mirel Radoi a apreiat rezultatul și a lasat sa se ințeleaga ca jocul nu l-a mulțumit. „Sunt mulțumit de victorie. E prima partida dupa mult timp cand nu primim gol.…

- Primaria orașului Pecica face eforturi pentru a dezvolta și satele aparținatoare. Copiii din Turnu, cel mai mare sat care aparține de Pecica, se bucura și ei de atenția primariei. „Declinul demografic este o problema mai ales in mediul rural, motiv pentru care noi, administratia locala, investim pentru…

- Inovatii tehnologice si lansari in premiera pe piata din Romania, demonstratii LIVE, conferinta pe tema digitalizarii proceselor de productie, program de sustinere a tinerilor antreprenori, concurs de colantari auto – toate in acelasi timp, sub acelasi acoperis. Intre 4 si 7 octombrie incepe la Romexpo…

- Colectivul de cadre didactice al Colegiului Național „Ștefan cel Mare" din Suceava a imbracat haine cernite, in semn de doliu si omagiu, la trecerea in eternitate a celei care a fost profesorul Rodica Alexandru (10.09.1933 – 21.09.2022) și a carei cariera didactica culmineaza cu ...

- CARANSEBEȘ – Asta i-a asigurat primarul Felix Borcean pe consilierii locali care au vrut sa afle situația unitaților de invațamant din municipiu cu cateva zile inainte de inceperea noului an școlar! Chiar daca ședința extraordinara a legislativului caransebeșean din prima zi a saptamanii nu avea Diverse…

- Doua autoturisme au intrat in coliziune, duminica dimineața, la intersecția Bulevardului Decebal cu strada Nicolae Balcescu. In urma impactului, una dintre mașini a fost proiectata in zidul peretelui cladirii Colegiului Național „Moise Nicoara”. O femeie de 53 de ani a fost transportata la spital in…