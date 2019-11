Spectacol caritabil pentru tânărul care și-a pierdut brațul într-un accident Concert umanitar pentru tanarul din Sanislau care si-a pierdut un brat. Comunitatea din localitatea Sanislau, impreuna cu cantareți de renume din județ, s-au mobilizat pentru a aduna bani pentru un tanar care a ramas fara un brat. Acestia organizeaza un spectacol caritabil, iar banii rezultati vor fi donati tanarului. “In urma cu puțin timp, Florin, […] Citeste articolul mai departe pe satmareanul.net…

Sursa articol si foto: satmareanul.net

