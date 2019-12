Spectacol caritabil, pe 20 decembrie, la Sala Mare a Consiliului Județean Sportivii sunt in febra pregatirilor pentru evenimentul de final de an organizat de Asociația Club Sportiv Vibe Dance Studio – Spectacolul de Craciun, unde vor darui publicului prezent toata bucuria și energia lor, cum altfel decat in pași de dans, cu coregrafii special gandite pentru acest moment al anului. Anul acesta evenimentul va fi unul caritabil – SPECTACOL CARITABIL „Impreuna pentru Alexandru, in pași de dans!” Cazul a fost preluat de pe Pagina de Facebook a Asociației Impeuna pentru buzoieni. Este vorba de un baiat de cinci ani, Alexandru Dicu, diagnosticat cu tulburare de spectru autist… Citeste articolul mai departe pe jurnaluldebuzau.ro…

Sursa articol si foto: jurnaluldebuzau.ro

Stiri pe aceeasi tema

- „Am patinat în mai mult de 3.000 de spectacole de-a lungul vietii, dar nu am avut niciodata astfel de probleme” - a sustinut campionul la patinaj Evgeni Plushenko, dupa spectacolul „Kings on Ice”, care a avut loc în week-end la Cluj, citat de adevarul.ro. Pagina…

- Pro Romania va vota impotriva legii de aprobare a OUG 40/2019, reprezentantii formatiunii aratand ca principala prevedere contestata face referire la modalitatea de alegere a presedintelui Consiliului Judetean.Potrivit unui comunicat al Pro Romania, decizia a fost luata, luni, in cadrul Biroului…

- Pagina de Facebook a fostului lider PSD Liviu Dragnea a fost luata cu asalt de internauți, dupa ce acesta a scris o postare de 1 Decembrie, din Peniteniciarul Rahova, acolo unde este incarcerat."La mulți ani, Romania! Țara mea draga, Ți-am respectat cu sfințenie toate tradițiile,…

- Presedintele organizatiei judetene PSD Hunedoara, deputatul Laurentiu Nistor, i-a transmis vineri, la Deva, vicepresedintelui Consiliului Judetean (CJ) Hunedoara, Sorin Vasilescu, ca poate sa plece din partid daca nu se mai intelege cu ceilalti colegi din echipa de conducere si nu discuta problemele…

- ​Republica Moldova are un nou guvern, descris drept “tehnocrat” însa format din consilieri ai președintelui Igor Dodon și foști oficiali ai guvernarii democrate, îndepartate în urma cu cinci luni, dar și din perioada în care la putere se aflau Vladimir Voronin și…

- In Romania pacienții bolnav cronic sau cei care sufera de maladii grave sunt adesea lasați sa se descurce cum pot, depinzand de familie și cei dispuși sa le intinda o mana de ajutor, transmite Hotnews . Iata cum a evoluat boala. Un astfel de om e Joco. El a fost diagnosticat cu scleroza laterala amiotrofica…

- 'Am fost desemnata candidatul USR la Primaria Iasi! Le multumesc colegilor pentru increderea acordata si ii multumesc lui Mihai Lupu pentru dezbaterile pline de substanta. Am increderea ca impreuna cu aliatii nostri de la Plus vom oferi Iasului guvernarea competenta pe care o asteapta de 30 de ani.…