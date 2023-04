Stiri pe aceeasi tema

- Romania se numara printre cele 29 de țari care și-au asigurat prezența la Campionatul Mondial de handbal feminin din acest an. Campionatul Mondial este programat in perioada 29 noiembrie - 17 decembrie 2023. Va fi organizat in Danemarca, Norvegia și Suedia și va avea la start 32 de țari. Romania s-a…

- In luna aprilie, Clubul de Ciobanești Belgieni și Olandezi (CCBO) din Romania, membru al Asociației Chinologice Romane, Federation Mondial Berger Belge și World Dutch Shepherds Federation, organizeaza Campionatul Mondial WDSF 2023 Romania și Campionatul Mondial FMBB 2023 Romania, cel mai mare eveniment…

- Scandalul dintre Messi și Weghorst, dupa terminarea meciului dintre Argentina și Olanda, a facut inconjurul planetei, dar abia acum a aparut filmul complet al scandalului dintre cei doi fotbaliști.

- Cu toții ne dorim ca in locuința noastra sa domneasca o atmosfera placuta, relaxanta și primitoare, iar aerul din interior sa fie in permanența proaspat. Din pacate, obiceiurile noastre de fiecare zi, coroborate cu mediul exterior ne dau de multe ori mari batai de cap in aceasta privința. Cuprins: De…

- „Avem undeva la 1500 de spatii proprietatea companiei. Aici vorbim de spatii in mediul urban, cladiri istorice, cum este cladirea Postei din Timisoara, sau din Oradea, dar vorbim si de mici locatii de 10-20 de metri patrati in tot ce inseamna mediul rural din Romania, multe din ele abandonate de companie…

- Accidentul a avut loc in apropierea Punctului de Trecere a Frontierei de la Nadalc. Șoferul, inca neidentificat, dar care conducea o mașina cu numere de Ucraina, a intrat cu viteza in spatele unui TIR care staționa pe banda de urgența. Medicii, sosiți la fața locului, nu au reușit sa il salveze, scrie…

- In urma tragediei din Capitala in care Ana Oros a fost sfasiata de maidanezi acum o saptamana, in spatiul public a aparut intrebarea: Cum reactionam atunci cand suntem atacati de o haita de caini? Echipa Stirilor TVR a stat de vorba cu instructorii de dresaj canin si