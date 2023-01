Spectacol Blessed Dance Studio la Palatul Culturii Un show plin de momente memorabile va avea loc vineri, 27 ianuarie, in Palatul Culturii din Targu Mureș: Blessed Dance Studio organizeaza al treilea spectacol creat de profesoarele talentate ale studioului de dans. Programul spectacolului va conține coregrafii cu diferite teme, haine superbe și mișcari acrobatice, iar dansurile vor fi prezentate de tineri și copii … Post-ul Spectacol Blessed Dance... Source Citeste articolul mai departe pe infomures.ro…

