Stiri pe aceeasi tema

- "ORASUL FARA MASINI Am fost la primaria de aici (n.r. – Ljubljana) si am aflat lucruri interesante. Acum 13 ani au decis ca nu se mai putea cu masinile care blocau tot orasul. Pietonii nu aveau pe unde merge si poluarea era foarte mare. Asa incat au inchis tot centrul orasului pentru circulatia masinilor.…

- Ca sa demonstreze ca se lucreaza la viitorul stadion al orașului, primarul din Targoviște a organizat un spectacol doar pentru jurnaliștii Libertatea!Afland ca reporterii vor fi pe teren, primarul a tocmit muncitorii sa vina pentru o ora la stadionul unde lucrarile sunt abandonate și sa se prefaca,…

- Fostul deputat Constantin Adascaliței, prin intermediul soției, a pus mana pe un spațiu scos la vanzare de catre Primaria Iași. Ca sa fie sigur ca va caștiga procedura, a venit cu firme prietene, pe post de „mana moarta”. Spațiul a fost cumparat dupa un singur pas licitat. Firma Dumitriu Sergiu LTD…

- Reprezentantii universitatii spun ca in cei zece ani de activitate artistica membrii corului au obtinut pentru Romania 10 premii internationale in competitiile sustinute in Belarus, Polonia, Italia si Rusia, constand in mod concret in sase premii intai, un premiu doi si trei premii speciale ale juriului.…

- Ansamblul Artistic Profesionist „Constantin Arvinte” al Consiliului Județean Iași aniverseaza un an de activitate artistica. Cu acest prilej, se defașoara un spectacol special – vineri 29 noiembrie 2019 ora 19:00, la Teatrul pentru Copii și Tineret ,Luceafarul”-lași. Evenimentul are invitați de marca……

- Oamenii care au venit cu familiile si copiii la un spectacol de circ, in Hundedoara, au privit ingroziti cum o acrobata, care se pregatea sa-si inceapa numarul la inaltime, cade in gol de la cativa metri inaltime, dupa ce coarda de sustinere s-a rupt. Tanara a cazut si s-a lovit destul de grav, un echipaj…

- Cei care vor sa-i aduca un ultim omagiu actorului iesean Petru Ciubotaru sunt așteptați, astazi, incepand cu ora 9:00, in foaierul Teatrului Național. Inmormantarea va avea loc tot astazi, de la ora 14:30, la Cimitirul „Eternitatea” din Iasi. Unul dintre marii actori ai Nationalului, Petru Ciubotaru…

- COLABORARE…Casa de Ajutor Reciproc a Pensionarilor „Elena Cuza” din Barlad, Primaria si Consiliul Local din Deda si Asociatia Nationala Cultul Eroilor „Regina Maria” – filiala Vaslui, au considerat ca ziua de 1 decembrie este un moment oportun de a ne intoarce la radacini. Astfel, la aceasta data, se…