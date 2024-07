Stiri pe aceeasi tema

- Teatrul Național din Timișoara este deosebit de incantat sa anunțe ca a fost selecționat in Festivalul Național de Teatru cu spectacolul VICTIMELE DATORIEI de Eugene Ionesco, regia artistica Radu Iacoban. Dupa vizionarea a peste 250 de spectacole din Romania și din strainatate, echipa de curatori ai…

- Darryl Anderson, in varsta de 38 de ani, era beat și iși facea poze de la volan in timp ce gonea pe autostrada cu peste 220 de kilometri pe ora. Fara sa fie atent la drum, acesta a izbit violent mașina din fața in care se aflau Zachary Blades, un baiețel de doar 8 luni și Karlene Warner, matușa sa in…

- Senate chair Ciuca on Tuesday told a press conference in Timisoara that the highest peak of foreign direct investments in Romania was recorded in 2022, when their level reached 10.3 billion RON, although this was the year when the invasion of the Russian Federation in Ukraine began and there was a certain…

- Intreaga comunitate a Universitații de Vest din Timișoara aniverseaza 80 de ani de la inființare in spiritul care a consacrat-o, unul al performanței și al excelenței, ca rezultat gradual și permanent al unui demers perseverent realizat de cadre universitare, cercetatori și studenți, alaturi de parteneri…

- Echipa curatoriala a Festivalului Național de Teatru, ediția din 2024, formata din Mihaela Michailov, Calin Ciobotari și Ionuț Sociu, propune un concept curatorial structurat in jurul temei DRAMATURGIILE POSIBILULUI.

- Capital Top 100 Manageri reprezinta rezultatul analizei desfașurate la nivel național, privind rezultatele manageriale notabile și cuantificabile din diferite domenii de activitate din Romania – afaceri, educație, cultura, cercetare, administrație publica, resurse umane etc. – inregistrate pe durata…

- Cu o premiera plina de promisiuni, Teatrul Național din Timișoara invita publicul intr-o calatorie captivanta in subconștient, pe taramul dramaturgiei lui Eugene Ionesco, la spectacolul „Victimele datoriei”.

- Cu noua sa premiera, Teatrul Național din Timișoara propune publicului o incursiune in subconștient. Nu pe filiera Freud, și nici pe filiera Jung, ci, poate surprinzator, pe cea a lui Eugene Ionesco. Astfel, joi, 25 aprilie 2024, de la ora 19, in Sala Mare a Teatrului Național are loc premiera spectacolului…