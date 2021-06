Stiri pe aceeasi tema

- Apariție rara in Romania. O colonie de aproape 60 de pasari flamingo din Africa a poposit in județul Constanța. Este cel mai mare grup vazut la noi in țara. Curioșii, cu aparate de fotografiat performante, au venit sa le imortalizeze. Acest spectacol poate fi admirat de cateva zile pe Lacul Nuntasi…

- Peste 100 de pasari flamingo au fost observate in Rezervația Biosferei Delta Dunarii, anunța Administratia Rezervatiei Biosferei Delta Dunarii (ARBDD) pe pagina sa de Facebook. Condițiile prielnice, diversitatea habitatelor și ecosistemelor, abundența și varietatea hranei din rezervație atrag specii…

- sursa foto: Facebook\ Adrian Bilba Un grup de pasari Flamingo a fost observat pe lacul Nuntași din județul Constanța. Adrian Bilba, managerul Complexului Muzeal de Științe ale Naturii Constanța, a postat pe Facebook mai multe imagini cu aceste pasari, pe lacul din apropierea localitații Istria care…

- Senatorul Alfred-Laurențiu-Antonio Mihai, membru supleant al Delegației Parlamentului Romaniei la Adunarea Parlamentara a Procesului de Cooperare in Europa de Sud-Est (AP SEECP), a participat astazi, 15 aprilie, la reuniunea Comisiei generale pentru justiție, afaceri interne și cooperare in domeniul…

- Fregata “Regina Maria” a acostat vineri in portul militar Constanta si a incheiat astfel participarea la misiunile Gruparii Navale Permanente a Aliantei Nord-Atlantice SNMG-2 (Standing NATO Maritim Group 2), in apele internationale ale Marii Negre. Fregata, cu un elicopter Puma Naval si un detasament…

- Va fi consolidata cooperarea cu Bulgaria, Grecia, Romania, Turcia și Ucraina in asigurarea "libertații navigației și securitații" in Marea Neagra. Ca parte a modernizarii forțelor armate, Marea Britanie intenționeaza sa-și sporeasca prezența in Arctica și Balcani, precum și in Marea Baltica, Marea Mediterana…

- Peste 2.400 de militari din opt state, 18 nave de lupta si 10 aparate de zbor participa, in perioada 19 - 29 martie, la ''Sea Shield 21'' - cel mai mare si mai complex exercitiu multinational NATO organizat de Fortele Navale Romane, in anul 2021, in zona Marii Negre. Statul…