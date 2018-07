Stiri pe aceeasi tema

- Petre Apostol La finalul acestei saptamani, pe drumurile din Sinaia, se va deschide a doua parte a sezonului in Campionatul Național de Viteza in Coasta. Ajuns la ediția a X-a, Trofeul Sinaia reprezinta etapa a cincea din actualul sezon al competiției naționale organizate de Federația Romana de Automobilism…

- Pilotul timisorean Alexandru Krepelka a confirmat startul excelent de sezon pe care l-a avut in Campionatul National de Viteza in Coasta, castigand si etapa a doua a competitiei organizate de Federatia Romana de Automobilism Sportiv... The post Alexandru Krepelka, lider detasat in Campionatul National…

- A doua etapa din Campionatul Național de Raliuri Dunlop va aduna la start un numar impresionant de echipaje și beneficiaza din nou de participare internaționala, informeaza Federația Romana de Automobilism Sportiv. Evenimentul programat intre 3 și 5 mai la Cluj se anunța unul istoric. 105 echipaje inscrise,…

- Editia 2018 a Campionatului National de Karting Dunlop va debuta in acest weekend pe circuitul Amckart de langa Bucuresti cu prima etapa, la care vor participa aproximativ 50 de piloti cu varste cuprinse intre 5 si 64 de ani, informeaza un comunicat remis AGERPRES de Federatia Romana de Automobilism…

- Editia 2018 a Campionatului National de Karting Dunlop va debuta in acest weekend pe circuitul Amckart de langa Capitala cu prima etapa la care vor participa aproximativ 50 de piloti cu varste cuprinse intre 5 si 64 de ani, informeaza Federatia Romana de Automobilism Sportiv. Dupa…

- Bucuresti, 27 apr /Agerpres/ - Scena automobilistica din Romania se va imbogati din acest weekend cu o noua competitie dedicata autovehiculelor clasice - Campionatul National de Viteza pe Circuit pentru Automobile Istorice, potrivit unui comunicat remis AGERPRES de Federatia Romana de Automobilism…

- Pilotul Simone Tempestini, dublu campion national de raliuri si campion mondial WRC Junior, a castigat prima etapa a Campionatului National de Viteza in Coasta Dunlop, Trofeul Serus, care s-a desfasurat duminica, la Rasnov, si a inregistrat un record de participanti, informeaza un comunicat remis AGERPRES…

- Dublul campion național de raliuri și campion mondial WRC Junio, Simone Tempestini, a caștigat prima etapa din Campionatul Național de Viteza in Coasta Dunlop, care s-a desfașurat in acest weekend la Rașnov, și a beneficiat de un record de participanți, informeaza Federația Romana de Automobilism Sportiv.…