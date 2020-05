Stiri pe aceeasi tema

- Cangurii gigantici, crocodilii uriasi si alte specii de „mega-fauna” care au trait pana in urma cu 40.000 de ani in nordul tropical al Australiei au disparut din cauza modificarilor climatice, potrivit unui studiu publicat luni, informeaza DPA.

- Cea mai mare cascada din Ecuador, San Rafael, a disparut dupa ce o surpare de teren a inghițit o parte din sursa de apa. Cauza precisa nu a fost inca descoperita, a informat CNN. Cascada San Rafael de pe raul Coca a fost o atracție turistica majora pentru Ecuador și zeci de mii de oameni veneau aici…

- Marele Premiu de Formula 1 al Bahrainului, prevazut la 22 martie, si cel al Vietnamului, din 5 aprilie, au fost amanate, din cauza pandemiei de Covid-19.Anuntul FIA vine dupa ce joi seara s-a anulat si etapa inaugurala a sezonului, Marele Premiu al Australiei.

- Comisia Europeana (CE) isi prezinta miercuri proiectul de ”lege a climei” UE, vizand sa stabileasca obiectivul neutralitatii carbonului in 2050, insa ceea ce lauda drept o premiera pe intregul continent este catalogat deja drept o ”capitulare” de catre Greta Thunberg, care se afla intr-o vizita la Bruxelles,…

- Verile din Australia au devenit de doua ori mai lungi decat iernile, intrucat schimbarile climatice au determinat o crestere constanta a temperaturilor incepand cu jumatatea secolului trecut, se afirma intr-un raport oficial ce va fi publicat luni si care reflecta sezonul fara precedent al incendiilor…

- Incalzirea globala lasa Antarctica fara gheața. Imaginile dramatice facute publice de NASA ne arata efectele devastatoare pe care schimbarile climatice le au in cel mai rece loc de pe Terra, repperaturile de minul 50 de grade fiind inlocuite cu unele de plus 21 grade pe 6 februarie. In 11 zile o supafața…

- Cel mai bogat om din lume doneaza 10 mld. dolari “pentru inceput”, pentru combaterea schimbarilor climatice. Unde vor ajunge banii Jeff Bezos, fondatorul companiei Amazon si cel mai bogat om din lume, a anuntat luni pe contul sau de Instagram lansarea ''Bezos Earth Fund'',…