Specii de ciuperci comestibile. Beneficii și contraindicații Imbogațește-ți meniul saptamanal cu diverse ciuperci comestibile, gustoase și savuroase. Ciupercile sunt ieftine și spornice, pot inlocui carnea și au un aport nutrițional bogat in minerale și proteine. Iar preparatele din ciuperci comestibile sunt deosebit de variate, de la ciupercile facute pe gratar, la supele crema cu ciuperci delicioase. Oferta de ciuperci comestibile din magazine este destul de variata. In supermarketurile bine aprovizionate poți gasi, pe langa binecunoscutele ciuperci champignion, tot felul de bureți, galbiori sau ciuperci de padure culese din Romania, dar și cateva specii… Citeste articolul mai departe pe unica.ro…

Sursa articol si foto: unica.ro

