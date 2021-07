Stiri pe aceeasi tema

- Raportul de unu la o suta intre cea mai mare și cea mai mica pensie va fi redus prin creșterea mai rapida a celor cu valori mici, a declarat Raluca Turcan, ministrul Muncii. „Știți care e raportul dintre pensia minima din Romania și cea mai mare? Unu la o suta. Cea mai mica pensie din Romania este de…

- Romanii vor putea munci pana la 70 de ani, este decizia luata de Guvernul Florin Cițu! Raluca Turcan, ministrul Muncii, spune ca asta este pentru binele romanilor, deși recunoaște ca avem o speranța de viața, atat la naștere, cat și la pensionare, sub media europeana. De exemplu, in Romania, speranța…

- Romanii vor putea munci pana la 70 de ani, este decizia luata de Guvernul Florin Cițu! Raluca Turcan, ministrul Muncii, spune ca asta este pentru binele romanilor, deși recunoaște ca avem o speranța de viața, atat la naștere, cat și la pensionare, sub media europeana. De exemplu, in Romania, speranța…

- Raluca Turcan, ministrul Muncii, a declarat ca Romania va avea o noua lege a pensiilor pana la finele anului viitor și ca, pana la sfarșitul lui 2023, fiecare persoana iși va putea accesa propriu dosar de pensie in format electronic. „Legea Pensiilor, cu recalcularea pensiilor, va fi gata, eu sper,…

- Mulți pensionari nu incaseaza lunar nici macar suma cu care a fost majorata cea mai mare pensie, anul trecut. Este vorba de un plus de 2.000 de lei, ce a adus valoarea lunara totala la nivelul a 79.000 de lei. Dezvaluirea a fost facuta de ministrul Muncii, Raluca Turcan, care a refuzat sa spuna numele…

- Ministrul Muncii, Raluca Turcan, a precizat este nevoie de „un pic de curațenie in privința pensionarilor anticipate” si anunta o verificare temeinica in randul angajatorilor care fac solicitari sa intre in condiții de munca speciale sau deosebite, informeaza Mediafax. „Nu poate fi eliminata pensionarea…

- Raluca Turcan, ministrul Muncii, atrage atentia ca deficitul la bugetul de pensii a crescut anul acesta la un nivel ingrijorator, iar pana in 2030 urmeaza sa avem o explozie a numarului de pensionari, informeaza Mediafax."Deficitul la bugetul de pensii are anul acesta un nivel ingrijorator, de 16 miliarde…

- Ministrul Muncii, Raluca Turcan, a condamnat vineri, intr-o conferința de presa, inechitatea din sistemul de pensii. „Inechitatea din sistemul de pensii. Pentru cei 9.500 de beneficiari de pensii speciale, pensia medie este de 9.600 de lei, iar diferenta in Romania intre pensia minima si cea…