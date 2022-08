Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat si fiul sau, suspectati ca au talharit persoane care treceau ilegal frontiera, in apropiere de granita cu Romania, in judetul Csongrad-Csanad, au fost prinsi, iar instanta a dispus arestarea lor, a transmis purtatorul de cuvant al parchetului judetean, luni, pentru agentia ungara de stiri…

- In data de 30.07.2022, prin punctele de frontiera de la nivelul intregii tari au efectuat formalitatile de control atat pe sensul de intrare, cat si pe cel de iesire aproximativ 498.900 persoane, cetateni romani si straini, cu peste 129.100 mijloace de transport.Potrivit unui comunicat al Politiei de…

- Inspectoratul General al Politiei de Frontiera a anuntat ca vineri au intrat in Romania, prin punctele de frontiera, aproximativ 150.088 de persoane, dintre care 12.029 de ucraineni, in crestere cu 6 % fata de ziua precedenta.

- Inspectoratul General al Politiei de Frontiera a anuntat ca joi au intrat in Romania, prin punctele de frontiera, aproximativ 127.120 de persoane, dintre care 11.341 de ucraineni, in scadere cu 7,1% fata de ziua precedenta, potrivit Agerpres. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

- Tanarul de 21 de ani acuzat ca a deschis focul in timpul sarbatoririi zilei nationale in SUA in Highland Park, intr-o suburbie a orasului Chicago, a fost inculpat pentru sapte capete de acuzare de omor si si-ar putea petrece restul vietii in inchisoare, au anuntat autoritatile, potrivit AFP. A șaptea…

- In data de 21.06.2022, in interval de 24 de ore, la nivel national, prin punctele de frontiera au intrat in Romania 87.005 de persoane, dintre care 11.286 de cetateni ucraineni (in creștere cu 5,1% fata de ziua precedenta). Pe la frontiera cu Ucraina au intrat in Romania 7.366 cetateni ucraineni (in…

- Politistii de frontiera din cadrul Sectorului Politiei de Frontiera Moravita au depistat șase libanezi si trei sirieni, care au incercat sa treaca ilegal frontiera din Serbia in Romania, cu intentia de a ajunge intr-un stat din vestul Europei. Acestia au fost ajutati de un alt cetațean sirian, posesor…