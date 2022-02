Specializat în furturi de biciclete: Un moldovean arestat în Italia Pres din peninsula scrire ca polițiștii din Padova au reținut conaționalul nostru in data de 14 februarie. In urma unei percheziții efectuate in locuința moldoveanului, oamenii legii au depistat un permis de conducere rominesc fals, o carcasa in care se aflau doua echipamente de comunicație „Flex” alimentate de la baterie și numeroase biciclete de curse de ultima generație, transmite Noi.md cu Citeste articolul mai departe pe noi.md…

Sursa articol: noi.md

Stiri pe aceeasi tema

