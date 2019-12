Afara se simte tot mai mult aerul rece iernii. Dar chiar daca frigul iți intra uneori in casa, nu trebuie sa iți intre și in suflet! Fiecare anotimp are farmecul lui, iar daca te uiți mai bine in jur, cromatica toamna-iarna poate fi chiar inspiraționala pentru tine și pentru tipurile de machiaj pe care le incerci.