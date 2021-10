Stiri pe aceeasi tema

- Autoritațile ruse au deschis o ancheta sâmbata dupa o revolta masiva dintr-o închisoare la care au participat cel puțin 200 de deținuți, relateaza AFP. Aparatorii drepturilor omului spun ca revolta a fost determinata de abuzurile comise de gardieni. Acest incident vine dupa demiterea la…

- Un proeminent ONG din Rusia care monitorizeaza abuzurile din închisorile țarii afirma ca a primit „mii” de înregistrari video care arata torturarea sistematica a deținuților în mai multe penitenciare ruse, relateaza The Moscow Times.„Aceasta este o scurgere…

- Serghei Sarapulțev, investigator principal in cazul anchetei in ceea ce privește atacul armat de la Perm , Rusia, soldat cu șase decese, a fost gasit fara viața in locuința sa, informeaza publicația The Moscow Times, citata de Digi24 . Circumstanțele in care a murit anchetatorul sunt in curs de investigare.…

- Fotografia modificata a unui copil, care ține in mana un pistol mitraliera, a fost postata pagina oficiala de Facebook a Poliției Romane. Imaginea insoțește un mesaj de promovare a concursului de admitere in școlile de poliție . Este evident ca cel cu arma și imbracat in uniforma trupelor speciale ale…

- Faptul ca Dacian Cioloș a vorbit, dupa intalnirea cu Macron, despre demiterea, suspendarea lui Klaus Iohannis dupa intalnirea acestuia cu președintele Elveției, „este total lipsit de strategie”, a declarat Bobby Paunescu, duminica, intr-o emisiune la B1.„L-am criticat de foarte multe ori pe președinte,…

- Un rus a inotat 20 de kilometri, din disputatele Insule Kurile pana in Japonia, pentru a cere azil politic, relateaza Hotnews , care citeaza The Moscow Times. Potrivit presei japoneze, barbatul a fost reținut in Hokkaido. Autoritațile din Yuzhno-Kurilsk susțin ca refugiatul este o persoana venita din…

- Presedintele ceh Milos Zeman si-a acuzat propriile servicii de informatii ca intercepteaza convorbirile telefonice ale unor persoane din cercul sau de apropiati si inclusiv pe ale sale, relateaza dpa și Agerpres."Când vorbesc cu acesti angajati la telefon, sunt si eu ascultat", a…