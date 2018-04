Stiri pe aceeasi tema

- Episoadele de canicula la nivelul oceanelor au fost din ce in ce mai lungi si mai frecvente in ultimul secol, iar acest fenomen ar putea avea „efecte devastatoare pe termen lung”, potrivit unui studiu publicat marti in Nature Communications, citat de AFP. Intre anii 1925 si 2016, frecventa…

- Zapada incarcata cu nisip saharian este periculoasa pentru anumite categorii de oameni. Semnalul de alarma este tras de medici, care avertizeaza ca cele mai expuse sunt persoanele cu afectiuni respiratorii.Citeste si: ULTIMA ORA - Lovitura GREA pentru firma Tel Drum: Ce INTERDICTIE au impus…

- Respectarea angajamentele luate in mod voluntar in cadrul Acordului de la Paris privind schimbarile climatice, semnat de 197 de natiuni, nu va stavili cresterea nivelul apelor marilor si oceanelor cu 0,7 - 1,2 metri pana in anul 2300, conform unui nou studiu stiintific publicat miercuri, citat de…

- Cercetatorii trag un semnal de alarma in ceea ce priveste nivelul oceanelor. Specialistii sunt de parere ca acesta ar putea crește 65 de centimetri pana la sfarșitul secolului, o cifra de doua ori mai mare fața de previziunile anterioare.

- Mihai Ghimpu avertizeaza ca alegerile parlamentare din Republica Moldova nu vor fi corecte. "In ziua alegerilor poate vor fi libere si corecte, dar pana la vot nu vor fi. Ele deja au inceput sa nu fie libere si corecte", a declarat Mihai Ghimpu, care a precizat ca circumscriptiile electorale au fost…