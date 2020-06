Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Ludovic Orban a declarat ca, in cazul in care Parlamentul va respinge starea de alerta, riscul unui nou val epidemic este "foarte mare", pentru ca autoritatile "vor fi lipsite de instrumentele, de parghiile legale, constitutionale, de care au nevoie pentru a putea asigura respectarea regulilor"."Eu…

- Presedintele Societatii Romane de Microbiologie, Alexandru Rafila, considera, in contextul discutiilor referitoare la prelungirea starii de alerta, ca trebuie sa fie pastrata "o parghie administrativa", fiind nevoie de o decizie politica in acest sens. "In opinia mea, trebuie pastrata o parghie administrativa…

- Ministrul Sanatații, Nelu Tataru, a declarat miercuri, la Digi24, ca daca Parlamentul nu aproba prelungirea starii de alerta, atunci Romania este intr-un pericol sanitar. „Este intr-un pericol sanitar, ne obliga sa relaxam cat tot ce e relaxat”, a declarat ministrul. „Nu s-a terminat pandemia, nu…

- Președintele Klaus Iohannis a declarat marti ca se impune prelungirea starii de alerta, dar ca masurile restrictive vor fi mai puține decat sunt acum in vigoare, si le-a transmis parlamentarilor un apel la responsabilitate. "Avand in vedere ca nu avem o scadere semnificativa a numarului de…

- Presedintele Klus Iohannis aanuntat marti ca dupa 15 iunie se pot redeschide mall-urile, fara restaurante si fara locuri de joaca, vor fi posibile evenimente private cu numar limitat de persoane si va fi posibila redeschiderea after-school-urilor si gradinitelor private. Presedintele a declarat ca,…

- ALERTA…Ministrul Sanatatii, Nelu Tataru, a anuntat ca starea de alerta ar putea fi prelungita dupa data de 15 iunie. Decizia va fi luata in functie de evolutia epidemiei in Romania. “Pana in 15 iunie inca suntem in stare de alerta, iar evolutia din aceste zile va decide, la nivelul Comitetului National…

- Secretarul de stat Raed Arafat, seful Departamentului pentru Situatii de Urgenta, sustine ca este nevoie ca si dupa 15 iunie sa existe un cadru care sa permita mentinerea anumitor restrictii, pentru ca epidemia de coronavirus nu este inca depasita."Poate este o soluție normala in situația…

- Președintele Klaus Iohannis a declarat, astazi, la finalul unei sedinte pe tema masurilor pentru gestionarea epidemiei de coronavirus, ca Romania are mai puține cazuri de imbolnaviri decat alte țari, datorita masurilor luate din timp de autoritați.