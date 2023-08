Stiri pe aceeasi tema

- Prețurile medii ale alimentelor de baza din marile lanțuri comerciale au scazut cu valori de pana la 34%, in contextul aplicarii prevederilor ordonanței privind plafonarea adaosurilor comerciale, potrivit datelor analizate și comunicate luni de Consiliul Concurenței. Astfel, comparativ cu prețurile…

- Preturile medii ale alimentelor de baza din marile lanturi comerciale au scazut cu pana la 34%, in contextul aplicarii prevederilor ordonantei privind plafonarea adaosurilor comerciale, cele mai mari reduceri fiind la fructe si legume, potrivit datelor analizate de Consiliul Concurentei.

