- Explicatii ale epidemiologului Emilian Popovici Foto: Arhiva/ Gabriel Sava. Epidemiologii avertizeaza ca la finalul acestei luni în țara noastra se vor înregistra zilnic circa 9 mii de cazuri noi de infectare cu virusul SARS-CoV 2. Vicepreședintele Societații Române…

- Premierul Florin Citu a declarat, joi, ca știe motivele pentru care numarul de infectari a crescut in ultima perioada, in Romania oamenii putand merge la schi, unde nu au respectat in totalitate regulile. El spune ca nu deschiderea scolilor a dus la creșterea numarului de infectari. „Daca ne uitam la…

- Pana astazi, 2 martie, in județul Mureș au fost confirmate 18.017 cazuri de persoane infectate cu virusul SARS-COV-2. Fața de ziua precedenta, au fost inregistrate 21 cazuri noi de persoane infectate, acestea fiind cazuri care nu au mai avut anterior un test pozitiv. Potrivit informațiilor DSP Mureș,…

- Potrivit Grupului de Comunicare Strategica al Guvernului, in ultimele 24 de ore, in Maramureș avem 129 cazuri noi de persoane infectate cu noul coronavirus, totalul celor pozitivi ridicandu-se la 15.608. In urma retestarilor pacienților care erau deja pozitivi, 11 maramureșeni au fost reconfirmați pozitiv.…

- Cand deschid pagina Instituției Prefectului din Maramureș, deja ma ia cu palpitații! Zi de zi vad ca suntem tot mai rau, parca ne dorim din suflet sa ajungem pe primul loc. Pana astazi, 7 februarie, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 745.318 cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus (COVID…

- Pana astazi, 5 februarie, in județul Mureș au fost confirmate 17.002 cazuri de persoane infectate cu virusul SARS-CoV-2. Fața de ziua precedenta, au fost inregistrate 45 cazuri noi de persoane infectate. Potrivit informațiilor DSP Mureș, la aceasta data sunt internate 208 persoane cu test pozitiv in…

- 675.767 de pacienți au fost declarați vindecați The post Coronavirus 1 februarie: 67 de decese si peste 1.300 de noi infectari cu COVID-19 appeared first on Realitatea de Mureș. Sursa articolului: Coronavirus 1 februarie: 67 de decese si peste 1.300 de noi infectari cu COVID-19 Credit autor: Realitatea…

- 2.719 cazuri noi de persoane infectate cu SARS-CoV-2 au fost raportate, azi, din aproape 27.000 de teste efectuate, ceea ce inseamna o rata de pozitivare de 10,16%. Totodata, Grupul de Comunicare Strategica a anunțat alte 94 decese ale unor pacienți cu COVID-19. In unitațile sanitare de profil, numarul…