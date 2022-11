Stiri pe aceeasi tema

- Manchester United a ratat locul 1 in grupa E din Europa League, iar fostul sau jucator, Paul Scholes, da vina pe strategia antrenorului Ten Hag. Englezii risca acum sa dea peste Barcelona sau Juve in play-off. In ciuda victoriei obținute in Spania, 1-0, Man. United n-a reușit s-o detroneze pe Real Sociedad…

- CFR Cluj a trecut joi, 3 noiembrie, de Ballkani (Kosovo), scor 1-0, a incheiat grupa G pe locul secund și s-a calificat in play-off-ul Conference League, informeaza Gazeta Sporturilor . Golul victoriei formației lui Dan Petrescu a fost reușit de mijlocașul ghanez Bismarck „Nana” Boateng (17). In prima…

- Marcus Rashford a marcat al 100-lea sau gol pentru Manchester United, iar Diavolii Roșii au invins West Ham și au trecut peste Chelsea pe locul cinci in Premier League. Rashford a marcat cu o lovitura de cap dupa chiar inainte de pauza. Cristiano Ronaldo, care a fost in primul 11, a reluat cu capul…

- Echipa engleza Manchester United a castigat joi, in deplasare, meciul disputat in compania formatiei Omonia Nicosia, scor 3-2, in cadrul celei de-a trei etape din grupele Europa League. PSV Eindhoven s-a impus cu scorul de 5-1 la Zurich, iar Sheriff Tiraspol a pierdut in fata spaniolilor de la Real…

- Cristiano Ronaldo a pus capat perioadei de seceta cu primul gol din cariera in Europa League, contribuind joi seara la victoria lui Manchester United pe terenul lui Sheriff Tiraspol, in grupele Europa League.

- Manchester United s-a impus cu 3-1 in fața celor de la Arsenal și a urcat pe locul 5 in Premier League. Oamenii lui Ten Hag au fost laudați la finalul jocului de legenda Roy Keane (51 de ani) și au stabilit in același timp o serie de performanțe. Anthony a marcat la debut in minutul 35 al meciului,…

- Sheriff va debuta in deplasare in grupa E a UEFA Europa League. Pe 8 septembrie, de la ora 22:00, campioana Moldovei va juca pe terenul echipei cipriote Omonia Nicosoa. Programul complet al meciurilor grupei E: 8 septembrie Manchester United - Real Sociedad, Omonia - Sheriff (ora 22:00) 15 septembrie…

- Adversari de top pentru Sheriff in grupele Europa League. In urma tragerii la sorții, care a avut loc in astazi la Istanbul, campioana Moldovei a fost repartizata in grupa E alaturi de Manchester United (Anglia), Real Sociedad (Spania) și Omonoia (Cipru).