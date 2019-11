Specialiștii PUN PE BUTUCI planurile Guvernului Orban: Gaura de 21 de miliarde de lei de la buget nu poate fi recuperată Anul 2019 "este jucat" in materie de colectare la buget, iar anul 2020 va fi unul dificil din punct de vedere politic pentru reforme, considera analiștii chestionați de catre MEDIAFAX dupa ce ministrul Finanțelor a precizat marți ca gaura la buget dupa 9 luni este de aproximativ 21 miliarde de lei. Analiștii precizeaza ca o eventuala procedura de infringement pentru depașirea țintei de deficit de 3% din PIB de catre Romania ar fi una indelungata și ca este puțin probabil sa se intample ceva dramatic pe termen scurt in acest sens, in condițiile in care exista o disputa la nivel european… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

