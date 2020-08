Stiri pe aceeasi tema

- ONU emite avertismente despre declansarea crizei umanitare din Liban, dupa explozia devastatoare de marti din Beirut. Libanul suferea deja de o criza economica importanta inainte de explozie. Analistii au conturat scenarii pe toate planurile in urma analizei impactului generat de explozie.

- Cea mai recenta estimare a Fondului Monetar International, anterioara exploziei de marti, indica un declin al economiei de 12%, din cauza agravarii crizei economice ssi politice. Autoritatile libaneze au anticipat ca pierderile provocare de explozia care a omorat 150 de oameni, a ranit cateva mii si…

- Cu peste 300.000 de sinistrati in urma exploziilor devastatoare de marti la Beirut, Libanul s-ar putea confrunta cu o criza sanitara comparabila cu cea din timpul razboiului civil (1975-1990), a avertizat joi presedintele organizatiei neguvernamentale Medici fara frontiere (Medecins sans frontieres.…

- Dubla explozie de la Beirut va avea repercusiuni atat asupra situatiei politice din Liban, cat, mai ales, asupra situatiei economice. O spun atat analistul politic Iulian Chifu, cat si specialistul in lumea araba, Ahmed Jaber, potrivit MEDIAFAX.Analistii amintesc faptul ca tara cedrilor traversa…

- Explozia din Beirut poate provoca mai mult decat o criza economica. Nemulțumiți de starea grea prin care trecea țara chiar și inaintea deflagrației cumplite de marți, Frontul Civic Național din Liban a trimis secretarului general al Națiunilor Unite, Antonio Guterres, o scrisoare in care admonesteaza…

- Explozia din Beirut a venit intr-un moment de dubla criza, economica si sanitara. Libanul are nevoie de sprijinul comunitatii internationale pentru a renaste. Sute de mii de oameni risca sa se confrunte cu foametea, scrie Mediafax.Citește și: Tradare fara precedent la CEDO: Ministerul de Externe…

- UPDATE – Libanul este in doliu astazi, dupa ce o explozie uriasa in capitala Beirut a distrus cartierul portului si a provocat haos in tot orasul. Bilantul tragic, inca provizoriu, cel putin 78 de morti si aproape 4.000 de raniti. Deocamdata nu sunt informatii ca, printre victime, s-ar afla si romani,…

- Marți seara, capitala libaneza Beirut a fost zguduita de doua explozii masive, care au avut loc in zona portului. Exploziile au provocat un adevarat dezastru! Potrivit ministrului Sanatații, cel puțin 100 de oameni au murit și aproape 4.000 au fost raniți. Printre cei decedați se numara și un lider…