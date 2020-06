Stiri pe aceeasi tema

- Ploile din ultima perioada au favorizat apariția ciupercilor. Astfel, mulți au mers la cules de ciuperci, prin paduri. Specialiștii atrag atenția insa asupra consumului, sfatuind sa se manance DOAR cele cunoscute. O bistrițeanca a ajuns la spital cu intoxicație, stand internata cateva zile. Internetul…

- Schimbarile ultimelor luni au pus o amprenta puternica pe piața muncii, care arata acum complet diferit fața de inceputul anului. Cel mai mult s-a simțit inversarea raportului de forțe dintre angajatori și candidați – daca, pana nu demult, primii erau cei care aveau dificultați in a ocupa locurile de…

- Specialistii americani avertizeaza ca spalarea carnii de pui sporeste riscul de contaminare a altor obiecte si alimente cu bacterii periculoase, motiv pentru care iti ofera cateva solutii pentru a diminua riscurile: 1. Gateste carnea la final Ideal este sa speli si sa prepari toate…

- Cat de des ar trebui facuta curatenie in locuinte? In fiecare zi, o data pe saptamana sau mai rar? Potrivit expertilor, exista cateva reguli clasice, de care este bine sa tinem cont, pentru ne bucura de o casa curata si primitoare. Bucataria – Specialistii in controlul curateniei sustin ca aceasta incapere…

- Insa disconfortul resimtit atunci cand transpiri pe sub masca pare sa fie cea mai mica problema. Specialiștii atrag atentia ca exista situații in care organismul se poate deshidrata. Concret, purtarea maștii poate impiedica aerul rece sa ajunga in plamani, ceea ce poate determina dificultați in respirație,…

- Reprezentantul Romaniei la OMS, Alexandru Rafila, a spus, intr-un interviu acordat MEDIAFAX, ca Romania va avea acces la vaccinul anti-COVID-19 printr-un mecanism european de cooperare.Reporter: Specialistii din lumea intreaga cauta un vaccin. A existat aceasta idee ca statele sarace nu vor…

- Acesta este de parere ca masura izolarii populatiei a fost luata din pripa, in sensul in care specialistii nu au avut timp sa analizeze daca doar respectarea masurilor de igiena si distantarea fizica ar fi putut incetini raspandirea infectiei. Citeste si COVID-19 e mai periculos decat se credea.…

- Dezvaluire cutremuratoare facuta de arbitrul Ovidiu Hațegan. "Probabil, am avut virusul! Am trecut prin 4-5 zile dificile", susține "centralul" in varsta de 39 de ani. La 10 martie, Ovidiu Hațegan a condus la centru meciul Valencia - Atalanta, scor 3-4, disputat in returul optimilor de finala ale Ligii…